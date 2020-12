Proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Con una media sanción no nos conformamos”, opinó la posadeña Florencia Bueno

Esta mañana, tras 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la iniciativa oficial de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Feministas en todo el país realizaron vigilias durante la sesión que recibió 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones. Ahora definirá el Senado.

Florencia Bueno – Radio Libertad

La posadeña Florencia Bueno comentó que durante la sesión realizaron una vigilia en la plaza San Martín de la capital misionera y sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados expresó que “la sensación no deja de ser alegría, felicidad, de ganas de abrazarte entre los compañeros feministas ya que la lucha sobre el derecho a decidir, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito fue muy difícil. Sin embargo, con una media sanción no nos conformamos y por ende en esta instancia no termina la lucha, sino que tenemos que seguir para pelear contra la objeción de conciencia que fue uno de los artículos modificados en este proyecto de ley acerca del cual el feminismo tiene muchos puntos en contra”.

En 2018 el Senado rechazó el proyecto de Ley para otorgar a las mujeres el derecho a optar de manera voluntaria por la interrupción de su embarazo. Sobre ello, Florencia Bueno dijo que la situación en este año, “según datos que manejo por ser comunicadora social, estamos casi en la misma situación que la vez anterior en el debate de senadores. Podemos decir que el panorama está empatado entre el rechazo y los votos a favor del aborto legal dentro del Senado”. Luego agregó que “hasta el momento hubo un debate complejo e interesante. Los militantes del feminismo demostraron con argumento la necesidad de esta ley. El aborto en Argentina y en el mundo existe, entonces estamos ante una posibilidad histórica como país y región de legislar”.

En cuanto a la posibilidad del derecho a elegir de los profesionales médicos sobre realizar la práctica de la interrupción de los embarazos Florencia Bueno dijo: “Sabemos que el debate es muy complejo, pero es necesario que los médicos y profesionales de la salud asuman la responsabilidad de que los tiempos cambian”.

En ese sentido, aclaró que las feministas que luchan por el aborto legal seguro y gratuito en Argentina no están de acuerdo con que el médico vaya preso si se rehúsa a realizar la práctica. De igual manera, “hoy el debate no pasa por si el personal de la salud quiere o no ejercer una práctica profesional de salud pública sino que hay miles de mujeres que ponen en riesgo sus vidas por realizarse abortos clandestinos. Tenemos que asumir que los abortos en Argentina se realizan por más que esté prohibido, por ende, este es el debate principal, que consiste en decidir sobre su propio cuerpo y cuándo las mujeres quieren y deciden ser madres”, señaló.

