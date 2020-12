Así votó cada diputado misionero el proyecto de ley de legalización del aborto y cómo lo harán los senadores

RELACIONADAS Diputados aprobó el proyecto de ley de legalización del aborto y ahora define el Senado

El proyecto ya tiene media sanción y se trataría en la Cámara Alta en la última semana del año.

Tras más de 20 horas de sesión, la Cámara de diputados le dio media sanción este viernes al proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La iniciativa obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y recibió 6 abstenciones y ahora fue girada al Senado donde se trataría en la última semana del año.

Al hacer un recuento por bloques, el Frente de Todos fue quien más votos positivos aportó con 82 acompañamientos. Lo siguió la Unión Cívica Radical (UCR) con 27 y en tercer lugar el PRO con 11.

En sentido opuesto, los sufragios negativos se concentraron en el ala amarilla con 40 rechazos. Continuó el Frente de Todos con 32 y la UCR con 18.

En el caso de los diputados por Misiones, la gran sorpresa de la jornada la dio la legisladora, Flavia Morales, del Frente Renovador de la Concordia Social, quien hace dos años había votado en contra de la IVE, pero que en esta oportunidad acompaño el proyecto. «Desde la votación de 2018 he reflexionado, he escuchado, he caminado. No se trata de lo que yo piense, sino de lo que uno escucha en el territorio. Es el Estado el que debe regular», manifestó en su intervención.

Flavia Morales

Al igual que Morales, la oriunda de Eldorado, Cristina Britez, del Frente de Todos votó a favor del aborto tal como se preveía.

Cristina Britez

Por su parte, ninguno de los diputados misioneros hombres respaldó el proyecto. Diego Sartori (Frente Renovador), Ricardo Wellbach (Frente Renovador), Luis Pastori (UCR) y Alfredo Schiavoni (PRO) votaron en contra y Héctor Bárbaro (Frente de Todos) se abstuvo.

Bárbaro, Schiavoni, Pastori, Wellbach y Sartori

Decide el senado y Misiones ya tiene su postura

Apenas terminada la votación en la Cámara Baja, las miradas se posaron en el Senado. Será ese cuerpo el que finalmente decida si el aborto se convierte en ley o no en la Argentina.

La fecha que se maneja para el debate es la del 29 de diciembre, 3 días antes de año nuevo. Si bien en líneas generales hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en la Cámara Alta, en el caso de los tres representantes misioneros no quedan dudas sobre qué decidirán cada uno y la votación será la misma que hace dos años. Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana del Frente Renovador rechazarán la iniciativa y el hombre del PRO, Humberto Schiavoni, la acompañará.

Schiavoni, Closs, Solaria Quintana

LD-