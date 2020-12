Son cinco los positivos de coronavirus en la UDAI Posadas de la ANSES pero la atención al público se mantiene

Durante esta semana se confirmaron al menos 5 casos positivos correspondientes a trabajadores de la UDAI Posadas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y entre los casos positivos están el gerente y el coordinador administrativo de la Unidad de Atención Integral (UDAI). Todos están aislados, en buen estado de salud y la atención al público en las oficinas continúa de manera normal porque se activaron todos los protocolos de sanitización.

“El lunes 7 de diciembre me llama el coordinador administrativo diciéndome que tenía algunos síntomas y que se iba a hacer el test, aproveche y me lo hice yo también y dimos positivo ambos. A partir de ahí nos manejamos en los términos del protocolo y viendo con quien habíamos tenido contacto en las últimas 48 horas, dentro de la UDAI y fuera también”, explicó Mario Perié gerente de la UDAI de Posadas a Misiones Online.

Los casos positivos son 5, además del gerente y del coordinador administrativo, se encuentran cursando la enfermedad una persona que no trabaja en la oficina pero se había acercado días antes, una persona que trabajaba en su domicilio, y una persona de otra oficina regional que había tenido una reunión conmigo también.

“Hicimos la sanitización el martes 8 de diciembre al mediodía, absoluta y profunda de todas las superficies y todos los elementos y como indica el protocolo. Salvo los que habíamos tenido contacto estrecho y dimos positivo, el resto del personal volvió a atender de manera normal durante estos días”, indicó.

El protocolo sanitario que establece Anses ante situaciones como esta indica que se debe aislar al personal que dio positivo y a quienes tuvieron un contacto estrecho. “Es decir personas con las que se haya compartido sin barbijo en un ambiente cerrado por más de 15 minutos. A todas esas personas que efectivamente habían tenido contacto estrecho les pedimos que se hiciera el testeo, dieron positivo y 6 personas dieron negativo”, comentó.

“Tenemos un protocolo que fue muy exitoso porque recordemos, que desde fines de mayo la UDAI está abierta a diferencia de un montón de instituciones de atención al público. Todos los días atendemos por lo menos a 500 personas. Imagínate si no somos potenciales víctimas de contagio y nos tocó 7 meses después así que la tranquilidad en lo personal es que hasta ahora hicimos un gran trabajo y el protocolo de ANSES funciona efectivamente y lo activamos bien cuando nos tocó que fue este lunes”, expresó.

“Todos estamos perfectamente bien de salud. Mi secretario no tiene síntomas, las otras dos personas tampoco tienen síntomas, yo si estoy con algo de temperatura y dolores articulares pero bien en términos generales”, informó Mario Perié.

En el día de ayer se conoció otro caso positivo en la UDAI pero era una persona que había tenido contacto estrecho y que estaba aislado. “No le habíamos permitido volver hasta que no tenga el test, no tenía síntomas ni nada pero no le permitimos volver. Se hizo el test, dio positivo y sigue aislado. No tuvo contacto con nadie de ANSES”, aseguró.

Luego de conocerse los casos positivos de coronavirus, se realizó la sanitización correspondiente en las oficinas de la UDAI y una vez concluido esto, se permitió la apertura al público el día miércoles.

SL-EP