“Quiero mi jubilación pero también busco recuperar mi identidad”, indicó la abuela posadeña que denunció a una abogada por hacer robo de identidad

Parece insólito pero es real. Yolanda Benitez, una abuela de 60 años que vive en la Chacra 139 de Posadas, denunció ante la Fiscalía Federal y tambíen en Policía Federal a una abogada posadeña por hacer usurpación de identidad. “Siento que me robaron un pedazo de mi vida, es una sensación inexplicable, me duele”, señaló Yolanda, que quiere hacer los trámites de su jubilación pero no puede porque tiene irregularidades en la AFIP.

Hace tres semanas, intentando realizar los papeles correspondientes para acceder a la jubilación, en la AFIP le manifestaron que no podían realizar el trámite porque otra persona estaba haciendo uso de sus datos personales. A raíz de eso, la familia comenzó a investigar y en el organismo le brindaron un correo electrónico donde se comenzaron a ejecutar los trámites y la principal sospechosa de realizar las operaciones es una abogada posadeña que también trabaja en Buenos Aires.

“Vengo padeciendo esta situación hace más de 10 años, en ese momento tenía deudas con Telecom, el Banco Macro y la AFIP, pero luego ellos comprobaron que no era yo la que ejecutaba esas operaciones y me blanquearon. Ahora, luego de mucho tiempo volví a ser robada con la identidad nuevamente”, comentó Yolanda a Misiones Online.

En el 2013, Yolanda realizó una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas manifestando que había sido víctima de robo de identidad. En ese momento, la investigación avanzó y las cuentas que tenían irregularidades fueron blanqueadas y dejó de tener problemas.

El calvario volvió a la piel de Yolanda. Hace tres semanas viene intentando hacer su jubilación y no puede acceder a realizar los trámites porque otra persona está haciendo uso de sus datos personales e impide que pueda avanzar en las operaciones para cobrar su retiro. “Ya tendría que estar jubilada, pero está mujer está con mi identidad dentro de la AFIP y no puedo acceder”, relató

El dolor de cabeza para Yolanda comenzó hace muchos años, pero nunca tuvo ningún dato al respecto de quién estaría haciendo uso de su cuenta. Es decir, le robaron los datos sin dejar nada de rastros.

Investigando e intentando saber la verdad, su familia le acompañó en su lucha y buscando respuestas a la insólita situación lograron dar con un correo electrónico que sería la persona que ejecuta las operaciones en Capital Federal. La mujer que estaría haciendo uso de los datos sería una abogada posadeña llamada Carola E. que también trabaja en Buenos Aires.

“Hace muchos años que tenemos esta incertidumbre de saber que pasa, pero ahora mis hijas lograron dar con un correo y denunciaron a esta persona”, indicó Yolanda.

El robo de identidad es una problemática grave que afecta a muchos argentinos y que pueden generar ciertos problemas. Ya que, con la llegada de la era digital se trata de un delito que crece cada vez más y generalmente suele afectar a adultos mayores.

“Yo soy la verdadera Yolanda, quiero saber porque hacen eso. La verdad que me duele esta situación por dos cosas; no puedo hacer uso de mi jubilación y tampoco puedo saber la verdad de quién me está robando la identidad”, concluyó diciendo.

Por lo pronto, la víctima del robo de identidad quiere que la Administración Federal de Ingresos Públicos realice un blanqueo de clave fiscal para que vuelvan a realizar su reconocimiento de identidad.

