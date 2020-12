Comerciantes posadeños afirman que gracias al cierre del puente podrán afrontar el pago de aguinaldo

Carlos Maria Beigbeder, empresario e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas sostuvo que el cierre del puente Posadas-Encarnación favoreció a la plaza local y permitió que hoy la mayoría de los comerciantes locales estén en condiciones de afrontar el costo extra que implica el pago de aguinaldos. Estimó que la mayoría de los comerciantes sí lograron pagar, aunque muchos en cuotas, el medio aguinaldo de mediados de año.

«En líneas generales se pudo pagar el aguinaldo de a mediados de año, aunque varió de alguna u otra manera según el rubro de la empresa», explicó el empresario posadeño.

Beigbeder afirmó que mantener el puente cerrado ayudó a que se pueda concretare ese pago y los que se vienen en esta temporada. «Este contexto de cierre del puente Posadas-Encarnación hace que sea interesante el mantener esta distancia. Esto no quiere decir que sea para siempre, pero en muchos caos ayudó y palió las diferencias».

Y es que a pesar de los reclamos de los comerciantes de al otro lado del puente quienes afirman la necesidad de una reapertura “inteligente” del Puente Internacional, debido a la crisis económica que atraviesan, para Beigbeder esta situación ayudó a que los comerciantes puedan paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica.

«Sin duda será un nuevo desafío y lo que entiendo yo es que de alguna u otra manera hay sectores que siguen estando en situación crítica y todavía no se ha solucionado. Para muchos comercios el cierre del puente Posadas-Encarnación ha beneficiado y esto ha generado que la mayor cantidad de empresas pueda afrontarlo (costos fijos), pero esto no quiere decir que todos».

Si bien resaltó el impacto positivo, aclaró que el sector comercio aún no ha llegado a niveles prepandemia. «Sin duda no se llegó a los niveles previo, pero todo depende del rubro, algunos les está yendo bien, otros no les está yendo bien y algunos están cerrados».

Diciembre es un mes desafiante para muchos de ellos, pues sostuvo que no solo deben responder al pago de aguinaldo sino otros costos. Como se recuerda, en octubre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que suscribió un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) para otorgarles un bono de 5.000 pesos por seis meses.

Esta decisión generó el rechazo de la CCIP en vista a la difícil situación vivida por los comerciantes.

En un comunicado se informó que las partes «pactaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional, de $30.000, que se abonará en 6 cuotas mensuales y consecutivas, de $5000 cada una de ellas, pagaderas junto con las remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021».

Según una publicación de Ámbito financiero: «Vale informar que las respectivas sumas no se incorporan a los salarios básicos de convenio, y tienen impacto únicamente en los adicionales de presentismo y antigüedad», aclararon.

Proyecciones navideñas a raíz del cierre del puente Posadas-Encarnación

Para el ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, las actividades, campañas y acciones que se están tomando potenciarían las ventas en esta temporada.

«Tenemos la ventaja de que al estar el puente cerrado, las personas harán las compras en Posadas y eso llevará en alguna medida a tener mejor movimiento y facturación».

Sin embargo reconoció que el abastecimiento ha sido todo un desafío. «En muchos casos hay faltantes de producto y no se concreta lo que el cliente necesita y si encima de eso se abre el puente con la diferencia cambiaria que tenemos, es probable que nos desabastezcan aún más».

Canasta Navideña: los productos no sufrieron grandes aumentos y los comerciantes celebran las buenas ventas que están teniendo

Todos los productos que hacen a una canasta navideña ya se consiguen en Posadas con un aumento del 20% con respecto al año pasado. Pan dulces a partir de los $100, budines a partir de $40 y sidras a partir de $80 pesos, son los precios que rondan los productos básicos de una caja de navidad.

A casi 3 semanas de la noche navideña las compras de los principales productos que no pueden faltar en la mesa de los misioneros están en marcha. Comerciantes de Posadas ofrecen canastas navideñas con precios accesibles para incentivar la venta.

