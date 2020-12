Posadas: denunció en las redes sociales que atacaron con proyectiles a su gato y ahora alerta a los vecinos del barrio

Una usuaria de Facebook publicó en grupos de rescate que atacaron con proyectiles a sus mascotas. Como resultado del hecho terminó herido su gato, al que le extrajeron un balín y ahora se encuentra recuperándose. Desde hace meses atrás la joven asegura que vecinos de los alrededores la amenazan por supuestas molestias ocasionadas por sus animales.

Una vecina de la zona de las avenidas San Martín y Blas Parera de Posadas denunció a través de las redes sociales que días atrás uno de sus gatos fue baleado cuando descansaba sobre el techo de su vivienda.



Se trata de la usuaria de Facebook “Chili” Bortoluzzi, quien desde hace ya unos meses atrás alertó a la comunidad mascotera por supuestos ataques en la zona donde vive, hecho por el cual ahora decidió poner carteles por hechos de maltrato animal en el barrio.

Ahora la situación pasó a mayores, ya que hubo un arma de por medio y una persona pudo haber resultado herida. En la publicación realizada el 01 de diciembre la joven relató:

“Gente, como sabrán ya había tenido una discusión con mis vecinos por mis gatos. Ahora pasó algo peor. Después del problema decidimos que saldrían afuera y al patio sólo en la mañana hasta las 16 o 17 hs, así no estaban tan activos y no «molestaban» a los vecinos”, comenzó explicando.

“El domingo 29 de noviembre escuchamos un ruido, salimos a ver y por las dudas hago entrar a mis gatitos. Hablando con mi pareja le pregunto si era un disparo o qué, y él no supo decirme aunque no cree que haya sido, y como vi a mis michis dentro de casa no me preocupé tanto. Las gatas entran del patio (Malva y Mailen) y empiezo a llamar a Oliver que faltaba. Salgo al patio y lo encuentro acostado, lo pongo sobre la mesa y en eso siento algo en su lomo”, continuó.

La sorpresa y la angustia fueron mayores cuando descubrió que se trataba de un proyectil: “Decidimos llamar a la veterinaria y ver si lo atendían. Le llamo, lo pongo en una mochila y lo llevo. Lo revisa, le quita el balín y le pone unas inyecciones”. Luego del procedimiento y ya en casa, la mascota de la joven comenzó a mostrar signos de recuperación, por lo que el susto había cesado un poco.

Aún no saben quién es el responsable del ataque con proyectiles

Indicó que vive desde hace poco tiempo en el barrio y que todavía no dialogaron mucho con los vecinos de la cuadra, sin embargo señaló que según sus sospechas el responsable del disparo viviría en las cercanías.

“No somos de hablar con todos así, pero quién le disparó es de esta misma cuadra en la que vivo, Oliver es el gato más tranquilo y obediente y apenas sale de casa. Él estaba en el techo de la parrilla que hay en el patio, que también está al mismo nivel que el techo del vecino, pero no bajó. Lo podía ver desde la cocina”, precisó.

Y apuntó: “Nadie tiene un aire comprimido siempre a su lado, este vecino fue a buscar su arma, la cargó y le disparó a un gato quieto porque sí, porque podía”. La joven aseguró que a raíz de estos hechos ya no dejará pasear por fuera de la casa a sus mascotas, ya que teme puedan herir nuevamente a otro de ellos. Mientras, recibe mensajes de apoyo y consejos en las redes, de parte de miembros de los grupos rescatistas.

AV-EP