Alberto Fernández, a un año de asumir: “No hicimos todo lo que esperabas, pero sí lo que no podía esperar”

«Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas», publicó el mandatario esta mañana a través de la red social Twitter, al cumplir su primer año de Gobierno.

El presidente Alberto Fernández aseguró, al cumplir su primer año de Gobierno, que tuvo que «gobernar lo desconocido» en relación a la pandemia de coronavirus y, en ese marco, dijo que “no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar”.

«Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso, no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas», publicó el mandatario esta mañana a través de la red social Twitter.

Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas. pic.twitter.com/TDo0bKFPIg — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2020

La publicación es acompañada por un video de 59 segundos donde se reseña la acción gubernamental durante la pandemia.

«Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas logramos el tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal», sostiene el Presidente en el video.

Y agrega: «Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber sino crecer, pero con la gente adentro».

«Por eso este año unidos empezamos escribir el diario de la reconstrucción de la Argentina y de lo que queremos ser como país», concluye su mensaje.

LD-