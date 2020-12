Robo de Identidad: una mujer posadeña no puede acceder a la jubilación porque una abogada estaría haciendo uso de sus datos personales 

Imagen ilustrativa

Yolanda, una abuela de 60 años, oriunda de Posadas, intentó comenzar a hacer los trámites para obtener su jubilación y no puede porque otra persona está haciendo pasar por ella y, con el mismo nombre, han hecho monotributo que figura en Capital Federal. Años atrás, la mujer víctima de usurpación de identidad había denunciado ante la Fiscalía Federal n° 2 otra situación similar que hizo que mantenga deudas e irregularidades con la AFIP, Banco Macro y Telecom.

Hace tres semanas, intentando realizar los papeles correspondientes para acceder a la jubilación, en la AFIP le manifestaron que no podían realizar el trámite porque otra persona estaba haciendo uso de sus datos personales. A raíz de eso, la familia comenzó a investigar y en el organismo le brindaron un correo electrónico donde se comenzaron a ejecutar los trámites y la principal sospechosa de realizar las operaciones es una abogada posadeña que también trabaja en Buenos Aires.

“Esta mujer está realizando trámites con el cuit de mi madre, con el DNI de ella, con direcciones y números de teléfonos falsos”, señaló Noelia, hija de la víctima.

Es que, ya en el 2013, la mujer quería trabajar formalmente pero no se pudo registrar a la AFIP porque otra persona ya estaba haciendo uso de sus datos personales en la misma entidad. Asimismo, desde el organismo le informaron que, ella estaba con ciertas irregularidades debido a un préstamo y a ciertas compras que se realizaron en Capital Federal. Según la victima, ella jamás compró nada ni pidió ningún préstamo. Sin embargo, ella notificó a los entes y ellos “limpiaron” su deuda.

Cansada de la situación y de la imposibilidad de poder realizar su jubilación en la AFIP, Yolanda de 60 años y de profesión vendedora de ambulante quiere que Administración Federal de Ingresos Públicos haga un blanqueo de su cuenta que tiene ciertas irregularidades y que se investigue quién es el que hace uso de sus datos personales.

El robo de identidad es una problemática grave que afecta a muchos argentinos y que pueden generar ciertos problemas. Ya que, con la llegada de la era digital se trata de un delito que crece cada vez más y generalmente suele afectar a adultos mayores.

“Mi mamá no puede tramitar su jubilación porque está abogada ingresó todos los datos de mi madre, pero puso su correo electrónico y nosotros cuando queremos cambiar en AFIP no podemos porque ella tiene el correo electrónico”, señaló Noelia.

Seguidamente, la hija de la víctima se comunicó con la abogada que estaría haciendo la usurpación de identidad de su madre y ella no contestó por qué estaría haciendo uso de esa cuenta. “Le escribí un email y me respondió que ella hace trámites de jubilación pero no me respondió porque adultero los datos de mi mamá”, comentó indignada.

“Nosotros venimos sufriendo robo de identidad de mi madre hace más de 10 años, pero recién ahora tenemos en la AFIP a esta persona que dejó su correo electrónico. Mi mamá no conoce a esta persona, jamás habló o trató con ella”, indicó.

Por lo pronto, la víctima del robo de identidad quiere que la Administración Federal de Ingresos Públicos realice un blanqueo de clave fiscal para que vuelvan a realizar su reconocimiento de identidad.

“Nos comentaron que tenemos que esperar que termine la pandemia para seguir el transcurso del expediente en la Fiscalía Federal, estamos un poco cansados e indignados”, concluyó diciendo la hija de Yolanda, que ha sido robada con sus datos.

AR-EP