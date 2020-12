Corrientes: fin de semana largo con inconvenientes en la recepción de turistas y un Día de la Virgen atípico en Itatí

En este fin de semana largo hubo inconvenientes con la recepción de turistas en la provincia de Corrientes debido a que varias localidades exigían el pasaporte sanitario mientras que para ingresar a la provincia este requisito no era necesario. Por ende muchos turistas no contaban con dicho pasaporte y no pudieron disfrutar del finde XXL.

Marcelo Burchiski – Canal 12

Marcelo Burchiski, periodista en Corrientes, señaló estos inconvenientes se produjeron debido a que “no hubo un acuerdo ni coordinación entre el Gobierno Provincial y los municipios para pedir los pasaportes sanitarios para que la gente pueda ingresar a cada localidad de la provincia.

Gustavo Valdéz, gobernador de Corrientes, anunció que los turistas que deseen ingresar a la provincia no debían presentar ningún papel y únicamente tenían que tener la reserva de algún hotel. En ese sentido el periodista comentó que en la localidad de Esquina, por ejemplo, hubo problemas, ya que misioneros tenían la reserva para alojarse en un complejo de cabañas y no pudieron instalarse debido a que el municipio exigió a los oriundos de Misiones que les muestren sus pasaportes sanitarios. Por ende, los turistas se tuvieron que ir de la localidad.

Burchiski aconsejó que los misioneros que deseen hacer turismo en Corrientes, averigüen qué requisitos deben tener para ingresar al municipio al que quieran visitar y recomendó que tengan el certificado o pasaporte sanitario en mano.

En cuanto a la provincia de Chaco, no se exige ningún tipo de documentación para el ingreso a la misma, según precisó Burchiski; pero al igual que Corrientes, hay algunas localidades que sí exigen el certificado de covid negativo.

Por otra parte, la situación en Formosa es muy distinta a la de otras provincias ya que directamente no se puede entrar a la misma, ya que Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, en su última resolución sobre el tema dictaminó que “nadie ingresa a la provincia si no está judicializado allí”, contó el periodista.

En cuanto a la situación epidemiológica, la provincia limítrofe con Misiones “está complicada, ya que en la misma hay 194 víctimas de Covid-19; de las cuales 5 fueron reportadas este martes. Hasta la fecha, tiene registrado 10 mil 937 casos positivos.

Por otro lado, Chaco cuenta con 600 personas fallecidas por este virus y suma 20 mil 800 casos acumulados, mientras que Formosa solamente tiene registrado un muerto de Coronavirus y 248 casos desde que comenzó la pandemia.

En cuanto a Misiones, tiene 636 y 14 personas que perdieron su vida según el último informe epidemiológico.

Día de la Inmaculada Concepción de María

Marcelo Burchiski comentó que en Corrientes se vivió un fin de semana largo bastante particular ya que la provincia según el periodista “es profundamente religiosa” y este martes fue el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Explicó que tradicionalmente se suele realizar procesiones y actos religiosos en la localidad de Itatí, donde está la basílica de la virgen que lleva el nombre del pueblo. Sin embargo, por la pandemia que se atraviesa producto del Coronavirus, el periodista comentó que únicamente realizaron una misa transmitida vía online. En la misma estuvieron presentes los principales referentes de la iglesia católica.

Además, hicieron una procesión de aproximadamente 10 kilómetros hasta el lugar en donde fue fundado el pueblo, lugar en el que apareció la Virgen de Itatí. Dicha procesión la realizaron en lancha. “Hubo 25 botes que participaron y llevaron una estatua de la virgen que pesaba unos 360 kilos. Todo este acontecimiento se llevó adelante para recordar el día en que la virgen apareció”, expresó.

