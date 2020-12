El Congreso de la Nación se prepara para debatir la suspensión de las PASO: “Son innecesarias porque no se aplican”, apuntó Diego Sartori

Ingresó un proyecto con la firma de los diputados que responden a los gobernadores, entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad, para suspender las primarias del año que viene. Será tratado en la Comisión de Legislación General y luego bajará al recinto.

Diego Sartori. Radio Libertad

Luego de que los gobernadores oficialistas y aliados le pidieran al presidente, Alberto Fernández, que se suspendan las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que lleva la firma de diputados nacionales que responden a 18 gobernadores justicialistas a los que se sumaron algunos de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales y de Corrientes, que responden al gobernador, también radical, Gustavo Valdés. El diputado nacional por Misiones, Diego Sartori, señaló que el tema debe ser abordado porque si no funciona, debe ser derogado.



“Las PASO son innecesarias porque no se aplican, además se gasta dinero innecesariamente, es una molestia a la gente y no está aplicada así que me parece perfecto que abordemos el tema y lo que no funciona lo saquemos”, apuntó el exintendente de Leandro N. Alem.

Sartori analizó que si el sistema para elegir a los candidatos para las elecciones, funcionara, sería otra la cuestión y calificó a las PASO de una “mera intención de deseos no aplicada”. “Entonces lo mejor que podemos hacer es hacer una ley que deje sin efectos esta, hasta tanto la situación cambie y hoy hay sobrados motivos. En pandemia sanitaria está la cuestión de la aglomeración de la gente”, recordó.

En ese sentido, el diputado cuestionó a la oposición por su postura de mantener las PASO, cuando en el pasado la cuestionaban.

“Antes Juntos por el Cambio pedía que se derogue esta ley, que no tenía sentido. Ahora está del otro lado y pide que no se derogue. Ojalá que hagamos lo que le conviene a la gente y no lo que le conviene a un partido político y que le pongamos un tanto de sensatez a esta cuestión”, agregó.

El proyecto de derogación de las PASO fue presentado luego de una reunión en la que los gobernadores se juntaron con el presidente para hablar sobre la coparticipación, la semana pasada, en Casa de Gobierno. “Ese día estaban todos los gobernadores y eso fue uno de los pedidos que fue ratificado por un proyecto de ley enviado a la Legislatura que deberá tener tratamiento”, informó.

El proyecto deberá ser tratado en primer término por la comisión de Legislación General, por lo que representará un inconveniente debido a que es la misma que se encuentra trabajando con el proyecto de despenalización del aborto, cuyo dictamen se firmaría hoy, para ser tratado en una sesión, que se espera que sea de 40 horas, desde este jueves.

SF-A