Coronavirus: docente de San Javier dio positivo para covid-19 y se activó el protocolo

El docente de la EPET N°13 y del Instituto de Enseñanza Agropecuaria N° 12 de San Javier, Cristian Castro anunció a través de sus redes sociales que dio positivo para coronavirus, por lo cual tuvieron que suspender el acto para egresados de la escuela. Además, sostuvo que desde el viernes pasado solicitó que se le haga la prueba, pero al no tener síntomas, ayer le hicieron el test rápido que activó el protocolo.

En ese sentido, afirmó que tomó todas las precauciones para evitar ser contagiado, pero aún no tiene un nexo epidemiológico establecido.

Cristian Castro. LT4



«Estamos bien dentro de todo, sin síntomas gripales, pero sí con la pérdida del olfato y el gusto», contó el docente.

Según su versión de los hechos, desde hace días presentaba síntomas gripales y afirmó que cada vez que recurría al hospital le decían que no tenía nada de qué preocuparse.

«El domingo me dieron un jarabe, un Qura Plus y un antibiótico y seguí las indicaciones que me dio el médico y ayer me levanto sin ningún síntoma, ni dolores, pero a la hora del almuerzo no siento la comida y sabía que son síntomas del coronavirus«.

En ese sentido, explicó que junto a su pareja le hizo oler vinagre y allí descubrió que tampoco sentía los olores.

«Cuando me di cuenta de esos síntomas es que decidí nuevamente ir al hospital, en la guardia y le comento al médico cómo venía y me dicen que me haga el test en el privado porque no podían hacerme en el público. Pero luego, logran ubicar a la bioquímica de San Javier y me indicó que hable con el doctor encargado y si él autorizaba allí recién activaban el protocolo».

El docente llamó al encargado contándole que desde el viernes estuvo yendo al hospital y los síntomas que presentaba, pero recién ayer cuando le hicieron el test rápido salió positivo y activaron el protocolo.

«Supuestamente con el test rápido demora 15 minutos, pero en mi caso al minuto ya marcaba el positivo»

Coronavirus: sin nexo epidemiológico definido

«Hice el recorrido para identificar dónde me pude haber contagiado y salí siempre con los elementos de seguridad, salvo en el río en los que estuve en el camping, pero nunca es que estuve sin barbijo. Estuve como referente autoconvocado siempre que tuvimos una reunión guardamos la distancia y respetamos el protocolo. Así que no puedo establecer en dónde me contagié».

Castro señaló que no tiene nexo epidemiológico definido. «Por eso es que lo publiqué en las redes, sé que es todo un tema porque se abre la opinión a un montón de cuestione. Hice un listado de las personas con las que estuve en contacto estrecho y no tuve la protección del barbijo y estuve más de 20 minutos a menos de dos metros, esta lista la entregué a las autoridades de salud para que no les pase lo que a mí».

Explicó que el protocolo se activó porque él lo exigía. «Yo era capaz de ir hasta Corrientes a hacerme el test, lo que pasó es que nunca hice fiebre. Cuando no sentí los sabores y tenía que hacer mucho esfuerzo para sentir el aroma es en el que me asusté».

Precisó que a su esposa la toman como positivo automáticamente y que los contactos estrechos deben ser informados para realizar la cuarentena.

«Me decían que era mi idea, que no pasaba nada que si fueses covid iba a tener otros síntomas. Al ser asmático, ese era mi miedo».

El docente indicó que solo en su familia directa son seis personas.

