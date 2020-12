Desde la UBA, Mariana Maggio aseguró que durante la pandemia el sistema educativo no se paralizó

La docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mariana Maggio, destacó que las actividades académicas no se paralizaron durante la pandemia del Coronavirus y sostuvo que todos los estudiantes tuvieron el derecho a la educación. Por otra parte, comentó alguna de las estrategias con la que cuentan para llevar adelante el ciclo académico lectivo 2021.

Mariana Maggio. Radio Libertad

Las declaraciones las hizo durante una entrevista exclusiva con Radio Libertad, donde aseguró: “Este fue un año difícil desde todo punto de vista vital, social, económico, político y cultural y sobre todo tuvo un fuerte impacto en la educación. Más allá de que las instituciones académicas cerraron sus puertas debido a la pandemia del Coronavirus, se siguió educando a través de la virtualidad y esto fue algo muy importante”, expresó la docente de la UBA. En ese aspecto destacó el esfuerzo que realizaron tanto desde el gobierno, las instituciones académicas como los docentes en todo el país.

Sin embargo, Mariana Maggio expuso que mantener los sistemas educativos en funcionamiento trajo consigo mismo un problema debido a que muchos estudiantes no tenían acceso a la tecnología y por ende no contaban con internet para conectarse a las clases. Además, aclaró que el 20 por ciento de los alumnos no adquirió conocimientos. “En este momento, se trabaja con una política con acciones de recuperación académica. Hay que darles la oportunidad a todos los chicos y chicas para que puedan incorporar los conocimientos que no pudieron adquirir durante el aprendizaje en el contexto de pandemia”, comentó. Luego agregó que “la idea es que el año que viene se trabaje con una perspectiva de derecho y de igualdad de oportunidades. Ningún alumno debería quedar afuera de la educación”.

Sobre el tema señaló que “nosotros tenemos que poder reconocer los aprendizajes que los chicos y chicas realizaron en todo el ciclo académico y al mismo tiempo reconocer que hubo alumnos que no tuvieron acceso a la educación y darles más tiempo para que adquieran los conocimientos necesarios”.

Por otra parte, la docente afirmó que “hubo muchísimo espacio para el aprendizaje de contenido nuevo, se enseñaron contenidos correspondientes a cada nivel en este año. En este contexto por el que atravesó la educación, permitió el fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes, es decir, les preparó más para que se puedan organizar y manejar sus propios tiempos de estudio y también para pedir ayuda en un momento oportuno y sobre todo, para salir adelante en una coyuntura muy difícil. Esto es un logro que se produjo en este año”.

Maggio contó que en este año tan atípico que atravesó la educación mediante el mundo virtual, fue “realmente una situación muy compleja pero también fue un tiempo muy valioso ya que no se perdió el año académico gracias al gran trabajo que hubo”. Sobre ello expresó que “hay que pensar en los docentes, porque este año fue muy difícil para ellos ya que se tuvieron que adaptar a una nueva modalidad pedagógica”.

En cuando al ciclo académico 2021, expuso que se hará todo el esfuerzo para que el año que viene haya una continuidad en el ciclo académico para que los chicos y chicas no pierdan meses de aprendizaje. Para ello, “hay que pensar propuestas que sean sumamente flexibles para que haya asistencia parcial a las instituciones académicas por parte de algunos grupos reducidos. Tenemos que prepararnos para escenarios de contingencia”.

Además, “tenemos que lograr que cada chico o chica que se inscriba en las universidades, es decir, que tenga la intensión de realizar alguna carrera universitaria tenga todas las condiciones para poder concluir con su estudio y esto es un derecho a la educación superior con la que cuenta cada alumno”, culminó.

IR/EP

VD-EP