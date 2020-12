Los complejos recreativos posadeños trabajan en los protocolos para recibir la temporada de verano

Tras el anuncio del Decreto 2387/20 realizado por el Ejecutivo de la Municipalidad de Posadas, que autoriza la habilitación de las piletas, clubes y complejos recreativos, se trabaja intensamente en los protocolos para la apertura de la temporada de verano.

Desde el sector señalan que, si bien esperaban contar con la habilitación para la temporada de verano, tenían mucha incertidumbre sobre cuando sería. No obstante, esperaban con ansias la apertura.

Alejandro Ocampo, propietario de un establecimiento recreativo detalló cómo se preparan para la apertura: “La incertidumbre de no saber cuándo íbamos a abrir, no nos permitía saber qué hacer, si invertir o no, pero ahora ya estamos trabajando para abrir lo antes posible”. “Los complejos cuentan con todas las indicaciones y protocolos que fueron requeridos, por lo que están en condiciones de abrir” sostuvo.

El decreto no indica un cupo máximo de personas que puedan ingresar, pero establece distanciamiento social y en base a eso cada complejo deberá adecuar las instalaciones para no romper los protocolos de dos metros de distancia dentro de las piletas. En ese sentido Campos señalo que “los guardavidas serán los encargados de controlar que se cumpla con el requerimiento”.

Cabe destacar que otra de las pautas requiere que las personas que ingresen tendrán que ser registradas y deberá constar que no poseen síntomas correspondientes al Covid-19. Además, cada establecimiento debe contar con un “plan de contingencia” ante la posibilidad de tratar con una persona con síntomas de coronavirus.

Por otro lado, las instalaciones deben contar con entradas y salidas separadas, además, de los sanitizantes en los ingresos, y la limpieza constante de las instalaciones. Aquellos que visiten los complejos no podrán compartir elementos personales.

LR

DL-EP