Denuncian al Intendente de Wanda por haber cedido a un particular un terreno de uso público municipal

El ex intendente y actual concejal de Colonia Wanda, Jorge Frowein, denunció al jefe comunal de la localidad, Felipe Roberto Jeleñ, a quién acusa de “violación (Artículo 248 del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por haber cedido una propiedad destinada a la comuna de “uso social” a la hija de un ex intendente y actual empleada municipal.

La denuncia por “administración fraudulenta” la presentó ante la Fiscalía de de Puerto Iguazú el médico, quién a su vez es el jefe de Zona Norte de Salud. En los fundamentos de su presentación judicial, Frowein aduce que “luego de haber presentado notas y esperado respuesta del Ejecutivo Municipal directamente, y a través del HCD, a lo largo de más de un mes, a partir del momento de recibir diversas comunicaciones de ciudadanos que con asombro vieron, como todos, los que transitamos la avenida Florida, frente a la Terminal de Ómnibus, el movimiento de suelo y construcción, por parte de particulares, en un espacio que sabemos es Municipal”.

Agrega que “ante el silencio y las excusas en el HCD, en cumplimiento de los deberes de funcionario que me asisten, como Concejal y ciudadano, presentando pruebas irrefutables, decidí solicitar a la justicia que investigue la partir de una denuncia penal, si existe o no comisión de delitos contra el Estado municipal por parte del Intendente, en la entrega a funcionarios, parientes de funcionarios y otros, de manera unilateral terrenos públicos municipales, utilizando una ordenanza que no habilita para ceder esos terrenos, sin cumplir con lo que exige la carta Orgánica y leyes vigentes”.

El edil refiere que el pasado 8 de junio del presente año, el Concejo Deliberante de Colonia Wanda, dictó la Ordenanza número 7/2020 en la que especifica que el Lote 69 “A” (partida inmobiliaria 006055), en cuestión, “ha sido asignado al Departamento Ejecutivo Municipal, a un fin social”. Dicha Ordenanza también “dispuso afectar el predio al uso público”.

La denuncia da cuenta que “el intendente Jeleñ dispuso sin autorización del patrimonio municipal a favor de un tercero”. Remarca que el jefe comunal “se aparta de la manda legal que lo autorizaba a una cesión condicionada al uso del inmueble con una finalidad social pública. Es decir no cumple, ni hace cumplir la Ley”.

Manifiesta que el pasado 1 de septiembre de 2020, el denunciado Intendente “dicta la Resolución número 045-E/2020 por medio de la cual dispone en forma ilegítima e ilegal la transmisión del dominio de una propiedad de la Municipalidad de Colonia Wanda, a favor de un particular”.

Frowein denunció que “el actual Intendente se vale de la Resolución mencionada para –lisa y llanamente- beneficiar y enriquecer sin causa a la hija de un ex intendente de Colonia Wanda, perteneciente a su agrupación política municipal, que además es una empleada municipal”, concluye.

