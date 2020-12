Joselo Schuap , sobre la aprobación del protocolo para actividades culturales durante el verano en Misiones: «Es mucho más de lo que tienen otras provincias argentinas”

El ministro de Cultura de Misiones destacó que con la nueva normativa lograron cumplir con todos los compromisos realizados con los músicos autoconvocados y adelantó nuevas flexibilizaciones que podrían implementarse en los locales bailables.

Joselo Schuap

A través de la Resolución 3381 y 842 del Ministerio de Gobierno, Salud Pública y Trabajo y Empleo, el Gobierno de Misiones aprobó en las últimas horas el protocolo para la realización de actividades culturales durante el verano, para traer un poco de alivio a uno de los sectores más castigados por la pandemia del coronavirus Covid-19.

El ministro de Cultura de la Tierra Colorada, Joselo Schuap, brindó precisiones de la nueva normativa y destacó que «representa mucho más de lo que tienen otras provincias argentinas»

En esta comunicación con, Radio Horizonte, señaló que en el nuevo decreto se incluyen todas las actividades culturales que se puedan realizar al aire libre para que se lleven a cabo en piletas, campings y en las plazas, porque “sabemos que todos van a ir al arroyo, todo el mundo va a ir al camping, y es ahí donde vamos a poner a la cultura pero no es lo mismo que las personas estén bajo un árbol, disfrutando del paisaje que muchas personas encerradas en un lugar donde va a ser más complicado si hay un caso de coronavirus” expresó.

En relación a las bailantas contó que están trabajando con la posibilidad de la burbuja social pero que “lo que no se puede habilitar son las bailantas con gran diversidad de públicos, es decir, las bailantas en donde concurren personas de todas las localidades y donde se suele bailar con desconocidos”.

Se sabe que el sector cervecero demanda la habilitación de las famosas bailantas. Sobre esto Schuap expresó que “se estima que hay 500 grupos cerveceros en Misiones y esto incluye cerca de dos mil familias por lo menos”, de esta manera manifestó que “hay colegas la están pasando mal y estamos haciendo todo lo posible en relación al trabajo que se puede hacer entendiendo la realidad de la provincia”.

Sobre los locales bailables, adelantó nuevas flexiones que se implantarían en estos locales. » Se abrirán en formato bar y a los organizadores de las mismas se les va a autorizar una extensión de horarios además de que van a poder tener más de un grupo musical en la noche. En lo que al público refiere, se utilizará el sistema de las burbujas sociales, es decir, con mesas de hasta 10 personas.

Por otra parte, el Ministro de Cultura enfatizó que «los artistas tienen que entender que desde el Ministerio de Cultura se está trabajando mucho y constantemente para que existan otras alternativas, para que los artesanos, los músicos, los teatristas y los bailarines puedan comenzar a realizar su actividad”, además expresó que “lo que podemos hacer hoy es esto y esto es muchísimo más de lo que tienen otras provincias argentinas”.

También anunció un gran logro desde el ministerio, este es que a partir de esta semana se va a tener en la aplicación Misiones Digital el ítem de “actividades culturales” y esto se logró “gracias a que tenemos un protocolo”.

Además de que desde el ministerio “Estamos haciendo un montón de cosas para que se valorice al músico, al artesano, al escritor como trabajador de la cultura porque hay muchas familias que viven de esto en Misiones y nuestra familia cultural no tienen jubilación, no tiene obra social, no tiene cuenta bancaria, no tiene monotributo, no existe en el sistema pero en esto estamos trabajando porque queremos revertir esta situación” apuntó.

Para finalizar, Joselo Schuap comunicó que la secretaría de cultura va a organizar en el próximo verano muchas actividades al aire libre. Bajo el concepto de “muchas pequeñas cosas en lugares diversos para no armar grandes o megas festivales peligrosos para la salud de la población”.

Con respecto a cuando se pone en marcha esto explicó que la próxima semana se terminarían los últimos detalles “porque se firmó en Gobierno, en Salud y en Trabajo la semana pasada y ahora a través de asuntos municipales se pasa a todos los intendentes para que se vayan adhiriendo, porque este es el que tiene la última palabra”.

De igual manera, Joselo Schuap se estuvo comunicando antes con los intendentes de las localidades más comprometidas con el tema de las bailantas para adherir con ellos en el tema de los protocolos.

