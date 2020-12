Ex intendente de Wanda criticó ordenanza que beneficia a sectores más pudientes en el pago de contribución por mejoras de las calles 

A través de un posteo en las redes sociales, el ex intendente de Wanda y actual concejal Jorge Frowein, expuso una situación particular con respecto al perdón de contribuciones por mejoras en la colectora de la ruta 12, más precisamente en el barrio Industrial de dicha localidad, en la cual se hizo una diferenciación entre quienes pagan el total del valor de las obras y quienes no, que terminó beneficiando a familias de mejor poder adquisitivo.

En una entrevista para Radio Libertad, el jefe comuncal explicó la situación y comentó que se trata de “una contribución que tienen que pagar todos los vecinos, cuando se realizan algunas mejoras, como por ejemplo en el empedrado y cordón cuneta” y que el problema radica en que “deciden cobrarle a un sector el 50% del valor de la obra, mientras que en otro sector del mismo barrio donde también se hicieron estas mejoras, los vecinos abonaron el 100%”.

Con respecto a quienes son a los que van abonar un porcentaje menor al valor de la obra, Frowein comentó que “este es un sector que yo considero que no es menos pudiente, sino que al contrario son empresarios, dueños de empresas de transportes” entre otros.

El argumento del Concejo Deliberante radica en que “solamente de un lado hay contribuyentes mientras que del otro lado de la ruta no hay quien aporte” explicó el ex intendente.

Pero el malestar radica en que en los casos como estos, en que del otro lado de la calle no haya aportantes, es el frentista el que abona el valor total de la obra, es decir, paga de un lado y del otro. Además de que también les están perdonando el valor de la calle porque “consideran el 50% del valor de la calle porque están tomando 3,5 metros y todos sabemos que una calle tiene como mínimo 9 metros”.

Frowein manifestó que “no le parecieron serios los argumentos del Concejo Deliberante, se tiene que legislar con el principio de igualdad ante la ley” porque siguiendo este criterio, un frentista que abonó el total de la obra se podría quejar y reclamar que ha pagado el total y que esto no le correspondía.

Cuando uno toma una decisión tiene que ser para todos igual. “no podemos ir viendo en qué casos medimos con una vara y en qué casos no” finalizó.

Con respecto a los problemas de intrusión de tierras en Wanda, el ex intendente expresó que habría un principio de solución con la participación del gobierno provincial, “sin embargo nosotros nos preguntamos cómo van a hacer con el tema de la adjudicación”.

Expresó que todavía tienen esta duda con respecto a si se les va a dar a quienes verdaderamente necesitan, o si se les van a adjudicar a las personas que ya estaban ocupando este lugar.

Indicó que tienen esa duda porque con respecto a esto se legisló para la creación del registro municipal de la propiedad social pero no se reguló la misma.

Donde a través de ordenanzas se tendría que haber regulado y en caso de no hacerlo “eso otra vez deja a disposición de que el ejecutivo que otorgue a quienes quieran, pero esto no nos parece serio, mínimamente tendría que haber legislado quienes van a ser los beneficiarios, como se debe articular, que tipo de limitaciones habrá, entre otras cosas” apuntó.

