Caso de la nena apartada de su familia de guarda: “Gracias a ustedes ella está de nuevo en su entorno familiar, que la cuidó y amó desde el mes y medio de vida”

Luego de dos días de tensión en el Juzgado de Familia N° 1, y tras la llegada en este mediodía de la nena de casi 4 años a Eldorado, la familia que la crió (Dávalos- Rodríguez) agradeció a toda la sociedad y los medios de comunicación por el apoyo recibido «en estos días tan difíciles y angustiantes que vivimos».

En una breve conferencia de prensa realizada en la estación de servicio que posee la familia Dávalos en el kilómetro 2 de la ciudad de Eldorado los familiares de la nena, que el jueves pasado fue apartada de la familia de guarda que la crió- por determinación de la justicia– para ser entregada en adopción a una pareja en Posadas, agradecieron a toda la sociedad y los medios de comunicación por el apoyo recibido.

Al respecto manifestaron «hoy logramos que la nena esté con su hermana biológica y que pueda ver a sus padres que la criaron desde el mes y medio de vida. Que ella esté bien, feliz y contenida, para nosotros es lo más importante».

En ese marco comentaron que en el regreso a la Capital del Trabajo «ella pedía ver a sus padres, y cuando la vio a Ludmila (su hermana biológica) no se soltaba de ella, quería quedarse con ella y es entendible porque de un momento al otro la sacaron de su entorno familiar y se fue con dos personas que ella no conocía».

Y agregaron «ahora nos encontramos en la espera del fallo principal sobre la adopción definitiva. Y por ahora como tíos que somos no la pudimos ver, ella se encuentra con su hermana biológica, y no quisimos abrumarla todos juntos porque ya fueron días difíciles para ella, alejándose de un momento al otro de su familia con 200 kilómetros de por medio y con dos personas totalmente desconocidas para ella. Es algo shokeante para cualquiera, así es que vamos a ir a visitarla de a poco».

Los tíos también explicaron que la nena siempre tuvo una familia «una mamá y un papá, tíos, primos, su hermana biológica, y todos estábamos constantemente a su alrededor porque somos una familia unida».

Además dijeron que «vamos a poner todo de nosotros para que todo salga bien, y para que nuestra pequeña siga adelante, feliz como siempre, para que supere esto solo como un mal recuerdo y nada más».

En ese sentido agregaron «los abogados ya están trabajando en los papeles, como tíos estamos felices de que ella ya esté en Eldorado y vamos a ir con tranquilidad y despacito a verla para que no sea un golpe emocional, más de lo que ya le causaron al sacarla de los brazos de su familia».

Leandro Dávalos, otro de los tíos presentes, manifestó que «ahora esperamos que con una mano en el corazón la jueza tenga en cuenta lo mejor para la niña, que es estar con sus padres que la criaron desde el mes y medio de vida y la amaron desde el día uno. Ella sabe quiénes son sus padres, tiene claro eso y conoce su entorno familiar, así es que esperamos que la justicia tenga en cuenta esto que es muy importante, el derecho del niño de estar con sus padres que ella también ama».

Leandro comentó además que por este caso lo llamaron medios de comunicación de toda la provincia y el país, «y además me llamaron de Brasil, Chile, Paraguay y hasta de Estados Unidos. Y en todos los casos nadie termina de entender que una nena de 4 años, que sabe quiénes son sus padres y sus afectos, sea separada de un momento al otro de sus padres, para irse a otra ciudad ubicada a 200 km y con personas que ella no conocía. Es realmente lamentable lo que ha sucedido, duele mucho todo esto, y lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera, pero no se lo deseamos a nadie. Vivimos días de muchísima angustia y tristeza».

Para finalizar expresaron que lo bueno es que la nena ya está en su entorno familiar y en ese contexto indicaron «solo tenemos palabras de agradecimiento, gracias a toda la comunidad y a los medios de comunicación que nos apoyaron y estuvieron con nosotros. Gracias de verdad porque gracias a ustedes hoy tenemos de vuelta a nuestra nena, y hoy está nuevamente cerca nuestro. Gracias de corazón a todos».

