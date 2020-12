Muerte de Maradona: la habitación tenía las ventanas tapiadas y las fotos difundidas no muestran la realidad

La Justicia cree que no era un lugar apto para una internación domiciliaria. Los investigadores sumaron nuevos datos tras la inspección del miércoles.

La fiscalía general de San Isidro entiende que la casa de Tigre en la que murió Diego Armando Maradona no era apta para una internación domiciliaria. El miércoles, los investigadores realizaron un nuevo peritaje en el lugar y dieron con detalles llamativos: las ventanas de la habitación del Diez estaban tapiadas y no se trata de un sitio adecuado para descansar.

Fue un procedimiento complejo en el que participaron familiares y abogados. Estuvieron presentes Dalma y Giannina Maradona, además de los letrados de las partes y hasta un representante de Matías Morla.

En este sentido, la Justicia arribó a una primera conclusión: las fotos difundidas no muestran la realidad de la propiedad.

Entre otras cuestiones, el dormitorio, que en realidad se trataba de un play room, tenía los vidrios tapiados, la cama estaba ubicada de forma tal que Maradona no podía ver hacia el exterior y no entraba demasiada luz a la pieza. Además, la puerta de ese lugar es corrediza por lo que no separaba bien el dormitorio del resto de la propiedad.

Como si fuera poco, la habitación estaba detrás de un lavadero.