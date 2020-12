Los Pumas homenajearon a Diego Maradona con un parche especial

El conjunto nacional de rugby, tras lo acontecido ante los All Blacks, salieron al campo de juego con un atiendo en honor al campeón del mundo en México 86.

Días convulsionados vivieron Los Pumas en las últimas semanas. El conjunto nacional de rugby recibió fuertes críticas por su frío homenaje a Diego Armando Maradona en la previa ante los All Blacks (saltaron al campo de juego simplemente con un brazalete negro y nada alusivo). Sumado a que el conjunto neozelandés tuvo un impactante accionar en la antesala a su tradicional Haka.

El plantel albiceleste demostró que nunca es demasiado tarde para corregir un error y cambió su accionar este sábado en el choque ante los Wallabies en Sydney: un parche en la manga izquierda de la camiseta con el número 10 y un crespón negro.

“Junto a todo el equipo queremos transmitirles cómo nos sentimos y acompañarlos en este momento de tanto dolor en Argentina. Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente. Queríamos decir que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó y nos acompañó. Siempre nos abrió las puertas, fue súper generoso con nosotros y hasta tuvimos la chance de tener una charla técnica con Diego. Por ahí no era la persona que más sabía de rugby, pero realmente tenía clarísimo lo que significaba ponerse esta camiseta y representar a su país. También nos acompañó durante todo el Mundial 2015, en el cual pasamos un montón de momentos increíbles y algunos muy íntimos dentro del vestuario cuando clasificamos a cuartos de final”, se disculpó el capitán Pablo Matera en un video acompañado por el plantel.

Uno de los que apuntó contra los dirigidos por Mario Ledesma fue el ex Puma Serafín Dengra: “Lo que más me puso triste y me molestó fue el homenaje a Maradona. Fue terrible. Ese ejemplo de los All Blacks, del capitán antes del hacka, de agarrar la camiseta, a mí me sorprendió. Estaba tomando unos mates a la madrugada y vi que tenían en la mano la camiseta los All Blacks y la puso ahí la 10 y me electrificó, el cuerpo se me erizó. Los músculos se me tensaron. Nada, no podía creer qué grandes son estas personas, los All Blacks son los mejores del mundo. No solo jugando sino con el corazón, la cabeza. Y creo que ahí nos mataron. Creo que ahí alguien de Los Pumas tendría que haber agarrado la camiseta de los All Blacks, la hubiese levantado. Diego siempre estuvo en los vestuarios con nosotros, siempre apoyó al deporte y estaba muy identificado con el rugby, muchísimo. Y creo que falló el homenaje, fue lo más duro. Al jugador más importante, más grande del mundo, al Dios y a la bandera del deporte argentino. No puedo creer cómo nadie tuvo cabeza para eso”. Y luego, añadió: “Se les escapó la tortuga. Y es difícil que se te escape la tortuga porque es lo máximo, el Diego es Dios, es inexplicable. No puedo creerlo. Estoy indignado. Es triste. No entiendo cómo la dirigencia no presentó una estrategia para homenajear al más grande del mundo. A nuestro Diego Armando Maradona. No entiendo. ¡Son pelotudos!”.

El otro escándalo que envolvió a Los Pumas fue la viralización de tuits xenófobos y discriminatorios escritos por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino entre 2011 y 2014.

En primera instancia, la Unión Argentina de Rugby decidió suspender a los jugadores por tiempo indeterminado y la revocación de la capitanía para Matera. Sin embargo, ante la presión de algunos clubes y ex figuras del conjunto nacional, el miércoles pasado la dirigencia decidió dar marcha atrás y dejó sin efecto la medida.

“Hubo acuerdo común con los jugadores: nos pareció mejor que no jueguen ante Australia. Obviamente reconocen lo que hicieron y están realmente arrepentidos y avergonzados de lo que hicieron y todos lo estamos, pero lo que puedo decir es que no son las mismas personas que tenían a los 17 o 18 años”, comentó Ledesma.

Fuente: Infobae

CM-CP