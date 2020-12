Posadas: una familia denunció haber sido estafada por una constructora con el sueño de la casa propia, lo publicaron en redes y aparecieron más victimas

A través de una denuncia radicada en la Comisaria Seccional Novena URX Posadas, una familia denunció haber sido estafada por una constructora que opera en Posadas bajo el nombre de Viviendas Santa Catalina. La denunciante además, publicó su caso en Facebook y luego de ese post, decenas de otras víctimas de comunicaron con ella, aduciendo haber sido timados por los dueños de dicha empresa al no haberles completado las viviendas de madera y/o material noble que habían abonado.

Laura Mazo contó a través de redes una denuncia que radicó su pareja en la Comisaria Seccional Novena URX Posadas, en el que afirma haber sido estafado junto con su familia en relación al pago de una casa de madera que la constructora Viviendas Santa Catalina iba a realizar, empresa representada por Macarena Rodríguez, obra que sería ejecutada por su pareja Carlos Trejo, al haber realizado el pago de las etapas correspondientes y no haber recibido su casa bajo la modalidad de llave en mano.

Lo más alarmante según Mazo es que cuando decidió hacer pública la denuncia en las redes sociales, decenas de personas se comunicaron con ella manifestando también haber sido estafadas por la pareja. En muchos casos, las viviendas fueron solicitadas de material y los avances son nulos.

La denunciante sostuvo que si bien su casa, es la que más avances ha tenido, otras personas abonaron hata 300 mil pesos en total y no han recibido la vivienda o la obtuvieron con avances mínimos. «Yo tengo por lo menos la casa, se me está cayendo, pero hay familias que lo han perdido todo y por culpa de esta gente. Mi plata no voy a recuperarla, pero quizá podemos evitar que más personas sean estafadas».

«Hay personas que sacaron préstamos. Hay personas a las que le sacaron 300 mil pesos. Le mandaban fotos de los supuestos avances y al final todo estaba mal hecho. Hubo una a la que le plantaron así la casa, sin pintura, sin sócalo. Otro señor quería hacerle una casa para su padre anciano y tuvo que pedirse un préstamo y la casa no está».

Señaló que son más de 50 personas que han sido timadas por esta pareja. «Hay algunos que tienen miedo de denunciar y no quieren arriesgarse. Hay ancianos que viven solos y perdieron los ahorros de su vida».

Viviendas de otros damnificados

Mazo explicó que se vio obligada a publicarlo en facebook debido a que cuando ella buscó contratar este servicio, no encontró referencias negativas. «Hice un seguimiento de ellos en Facebook, preguntamos cómo era el tema y parecía tan legal. Vendimos el auto y a la semana fuimos y pagamos un viernes. Para el lunes empezaron a hacer la base. Hasta ese momento todo estaba bien, luego empezaron los problemas», narró.

Contó que su vivienda de madera sería abonada en cuatro etapas. «La primera parte eran 90 mil pesos y al finalizar debíamos abonar la segunda etapa que eran casi 70 mil pesos. No me cumplieron con lo acordado, me dejaron la casa sin plantar y la tercera etapa que tenía que ver con la pintura, el baño y allí me pidieron 75 mil pesos. Siempre les cumplimos».

Su casa debía estar lista como máximo el 31 de julio y a la fecha recibió su vivienda incompleta. «Me tenían que entregar la llave y no me entregaron me ponían de excusa la pandemia. Todo abril, mayo, después de 2 meses de estar arriba de ella, no obtuve respuesta», dijo la persona víctima de estafa.

Así entregaron la vivienda a la denunciante estafada por constructora

«Por lo menos mi casa está con el techo, aunque tuve que ponerle de nuevo porque por el temporal se salió. Hay abuelitos que fueron a pagar y los amenazaron y como vivía solo tenían miedo».

A raíz de la publicación más de 50 personas se contactaron con ellos. Ayer viernes 4 fueron notificados que la constructora que formalmente se ubicaba en la Av. Santa Catalina 5590 estaría mudándose de local. Por ello, Mazo, su pareja y otros denunciantes ratificaron su denuncia y continúan a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto.

SPM-EP