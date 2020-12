Abogada de la pareja que quiere adoptar a la nena de 3 años de Eldorado, pidió no exponer más a la pequeña, ni verla como un trofeo

Vanesa Martínez, abogada que representa a la pareja que siguiendo el trámite exigido por el Registro Único de Aspirantes a la Adopción en Misiones (RUAAM) fueron declaradas aptas para iniciar el proceso para adoptar a la nena de casi cuatro años de Eldorado, sostuvo que las mujeres tenían toda la documentación necesaria, actualizada y que estaban en lista de espera ya desde hace dos años. Afirmó que hoy en la mañana se realizó la entrega de la nena a su hermana biológica y el procedimiento se dio con tranquilidad respetando el derecho de la niña, por lo que pidió no exponerla más.

Vanesa Martínez, abogada de la pareja designada por la jueza Corina Jones para iniciar el proceso de adopción de la nena de Eldorado, sostuvo que las imágenes distorsionaron la realidad, en vista de que el proceso desde el inicio había seguido el curso exigido por la Justicia.

«Lo que nosotros queremos destacar es que esta situación se distorsionó con el tema de las imágenes. Estas mujeres ambas decidieron ser madres, formar una familia y tener un proyecto en común, tomaron la decisión de inscribirse en el RUAAM y fueron asesorados por las autoridades. Pasaron diversos informes socioambientales, por audiencias y entrevistas psicológicas y se determinó en su legajo de que eran aptas para la adoptabilidad».

La letrada de la pareja de policías indicó que «pasaron dos años desde que se inscribieron (…) el RUAAM tiene dentro de sus requisitos, estar en contacto permanente con las personas porque la situación es dinámica. Se va renovando este legajo y se va actualizando, fueron llamadas tanto por el RUAAM como por la jueza, debido a que cumplieron todos los requisitos».

El proceso seguido por la pareja ante la Ley para adoptar a la nena de 3 años de Eldorado

Según la abogada, la pareja fue informada de el legajo de ellas había sido seleccionado para vincularse con una niña de 3 años que vivía con una familia solidaria.

«Es una característica de una institución que tiene nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico previo a las adopciones, pasan por un proceso por familias solidarias, por una guarda con fines de adopción, hasta llegar a la adopción propiamente dicha».

Martínez indicó que a inicios de esta semana la pareja recibió una llamada del RUAAM como del Juzgado de Familia de la circunscripción de Eldorado pidiéndoles que se presenten de manera personal para vincularse con la nena, conocerla y conocer a la familia.

«La familia no tenía la tenencia, estas personas tampoco tienen la tenencia. La vinculación y este proceso dentro de este expediente en el 2017 que fue a partir de sus dos meses (…) ellas fueron llamadas por la Justicia para cumplir con esa función».

El jueves en la mañana, las mujeres se iban a vincular con la nena y no adoptarla, por lo que la idea era iniciar el proceso de vinculación y la relación de afinidad.

«La niña tiene tres años, es muy cariñosa y tomó empatía. Esa vinculación se da por tiempo indeterminado. La realidad es que estas personas se tenían que quedar en Eldorado. La vinculación debía ser progresiva, no intempestiva, ni de manera abrupta y esto es lo que estipula la Ley para mantener la armonía».

Según Martínez el tumulto surgió debido a que se convocó a muchas personas fuera del Juzgado, por ello las autoridades determinaron que la niña sea trasladada a Posadas.

«Dentro del requerimiento de su señoría, estaba la prohibición del impedimento de estas personas que tienen el cuidado temporal de no impedir esta vinculación y este traslado, que ya hubo un incumplimiento por ese lado».

«La niña nunca lloró, al contrario ellas fueron muy lastimadas tratando de protegerla. Ellas se contactaron conmigo esa noche y el viernes se acercaron al estudio y me pidieron si me animaba a representarlos. Les dije que no hicieron nada malo, que ellas siguieron el procedimiento, pero sí se dicen un montón de cosas y ellas están dolidas emocionalmente y psicológicamente».

«Ellos llegaron el jueves a la noche porque esto pasó el jueves por la mañana. Estuvieron en el Juzgado todo el día y vivieron esta situación violenta que conmovió a todos. Ambas están bastante lastimadas y están en un estado de salud y psicológico muy lastimadas. Una de ellas fue golpeada y perdieron muchas pertenencias en el tumulto de gente y tanto roce y se apropiaron su documentación».

A su llegada a Posadas el jueves en la noche, la abogada afirma que la niña fue cuidada por la madre de una de las mujeres e incluso llamaba de «abuela» a la señora. «Fueron a comprarle ropa, ella pidió una mamadera, pidió un par de cosas y estuvieron todo el viernes juntas hasta que en la noche ellas recibieron la notificación de la restitución a la hermana biológica».

Señaló que lo penoso fue cómo la «sociedad la estaba esperando fuera del Juzgado, porque de hecho hoy en horas de la mañana fue la restitución, fue pacífica, se le entregó a la hermana y con la presencia del Defensor de Eldorado, no fue pública».

Cuestionó que estas dos personas sean criticadas por su situación laboral y de pareja que me parece que es lo aberrante porque como sociedad estamos retrocediendo, porque empezamos a pedir igualdad y derechos y con esta situación siento que retrocedimos».

Verla como sujeto de derecho y no como un trofeo

La letrada consideró que más allá de la protección de los niños, «Lo que no se hizo fue cuidarla, el nombre de la nena y su identidad se reveló en todos lados», manifestó.

«Debemos proteger a esta niña y no verla como un trofeo Me imaginaba llegando a Eldorado y la gente aplaudiendo lo que han logrado y esa no es la finalidad de la Justicia ni de la sociedad. Esta situación es compleja. Estuvo con estas personas contenida tanto en lo afectivo como lo psicológico porque la niña no quería irse».

Martinez aclaró que le dieron la guarda momentánea a la hermana y según el procedimiento decidirán si la nena va a volver con la familia solidaria o seguir con el proceso de vinculación, ahora con los medios tecnológicos. «La pareja fue víctima y no quieren conflictos, pero van a apelar».

«La dos estaban muy dolidas, crearon un vínculo bastante importante y son increíbles. Me encontré con dos personas y sentí mucho este dolor. Pasada esta situación haremos los trámites, sin buscar el conflicto ni denunciar a las personas que no tuvieron que estar involucradas».

