El sector metalúrgico cerró paritarias con un aumento del 39, 6% para enero, y un 10% más para febrero que estará en vigencia hasta marzo del 2021

Ante el pedido de un aumento en los sueldos, los trabajadores metalúrgicos de Misiones lograron cerrar un acuerdo con el Gobierno Provincial a partir del cual, cobrarán con un aumento del 39,6% a partir del mes de enero y en febrero tendrán además un aumento del 10 % que se extenderá hasta marzo. Para fines de marzo (2021) el gremio metalúrgico volverá a paritarias.

José Brito – FM Express

A finales del mes de diciembre los trabajadores del sector metalúrgico terminarían de cobrar el bono de 6 mil pesos que acordaron con el gobierno a mitad de año, y a partir de enero del 2021 entraría en vigencia el acuerdo cerrado recientemente.

José Brito, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), delegación Misiones, manifestó que están conformes con el acuerdo, aunque reconocen que con la inflación que está afectando a todo el país, sigue siendo un monto inferior a lo que esperan.

“Veníamos de una situación bastante difícil, corriendo detrás de los precios. Creo que esto es un alivio para ver a futuro, porque está difícil la situación en la provincia, no están llegando los materiales de construcción, materiales para los trabajadores metalúrgicos, como hierro y chapas. Hay empresas que mandan la plata y el material no viene, entonces estamos en una situación bastante complicada y con esto vamos a sobrellevar un poco la situación a futuro” aseguró Brito.

Además, expresó que los trabajadores no tuvieron grandes caídas en las oportunidades laborales, aseguró que el problema no es ese, sino la falta de materiales y herramientas que no pueden conseguir a tiempo. Eso fue lo que generó que hoy el sector esté en esta situación, “donde el empleado que está en las mejores condiciones trabaja un poco más que media jornada comparando a la jornada completa que hacían antes”.

Manifestó que más allá de las consecuencias económicas que generó la pandemia, les afectó directamente el cierre de las escuelas, ya que una gran cantidad de trabajadores se capacitaban y realizaban prácticas en colegios técnicos. Este es el caso específicamente de los soldadores. “Ahora esperemos que aparezca la vacuna y podamos seguir trabajando y estudiando con los chicos de las escuelas técnicas para mejorar un poco esta situación”, expresó Brito.

Indicó que si bien los acuerdos que cierran en paritarias no solucionan todos los problemas económicos de las personas que viven de este sector, al menos logran cumplir con el objetivo de que los trabajadores no sigan perdiendo.

“Finalmente acordamos este este monto y si bien no va a solucionar todas las cosas porque los precios de los productos de la canasta básica no paran de subir, vamos a seguir trabajando para ver si podemos equiparar los precios y que los compañeros no pierdan tanto en esta situación. Uno piensa en 6 mil y está bien, pero después vas al supermercado y no es nada”, comentó finalmente el secretario general de la UOM.

ZF-A