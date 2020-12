Jueza de Eldorado que sacó a una niña del hogar en el que vivía hace 4 años adujo razones burocráticas

La jueza Corina Jones indicó que la niña estaba al cuidado de una pareja bajo el régimen de “familia solidaria”, que reviste carácter transitorio, y que “preservando el interés superior del menor” se buscó a un adoptante definitivo. La magistrada recordó que asumió hace tres meses y se desligó de las críticas respecto al tiempo que demoró el trámite: “no me corresponde hablar de los motivos por los cuales no se actuó antes”, indicó. Además responsabilizó a Policía por el bochornoso operativo montado para retirar a la niña de su juzgado.

Corina Jones, titular del Juzgado de Familia N°1 de Eldorado explicó los motivos por los cuales tomó una decisión que provocó rechazo de buena parte de la sociedad. La magistrada ordenó entregar a una menor que estaba en guarda de una familia hace casi 4 años en la ciudad del norte misionero, a una pareja de policías de Posadas.

Familiares de la pareja que tenía a la niña en guarda y también integrantes de la familia natural de la menor, montaron una protesta frente al juzgado y exigieron la restitución de la menor. La jueza llamó a la Policía que terminó retirando a la niña como si se tratara de un paquete.

A la hora de justificar su decisión de retirar a una menor del seno de una familia con la que tenía una vinculación fuerte, la jueza adujo razones de burocrático. “La menor estaba al cuidado de una familia en carácter transitorio. Ellos eran una familia solidaria, que no admite que puedan adoptar a la niña”, explicó la magistrada en diálogo con Canal 6 de Posadas.

Según Jones, la familia que tenía en custodia a la menor siempre estuvo al tanto de que tenían a la niña en guarda de manera transitoria, cosa que niega la misma familia que asegura haber iniciado trámite de adopción definitiva.

La magistrada se desligó de la responsabilidad por la demora de casi 4 años en encontrarle a la menor un hogar definitivo, teniendo en cuenta que en el que estaba era transitorio. “Asumí en septiembre, no me corresponde hablar de los motivos por los que no se tomaron antes las decisiones del caso. Puedo hablar desde el día que asumí el juzgado”, indicó.

Aseguró además que dos psicólogos que se entrevistaron con la niña aseguraron que estaba en condiciones de ser adoptada por otra familia.

“Evalué la situación de la niña tomando en cuenta el interés de ella por encima del de los mayores”, aseguró.

RC-EP