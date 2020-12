Caso de la nena extraída de sus padres de guarda en Eldorado: «El interés superior del niño debe primar por sobre todo», dijo el Defensor de los Niños

Así lo manifestó Miguel Ángel Molina- defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes de Misiones, y agregó que «esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer porque el niño no debe pasar situaciones de violencia sino que se debe garantizar su protección». Adelantó que solicitaron la intervención del Superior Tribunal de Justicia para rever todo el expediente.



El defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes de Misiones- Miguel Ángel Molina hizo estas declaraciones en referencia al caso de la nena de 4 años que ayer fue extraída de la familia que la crió desde los casi dos meses de vida (familia Dávalos- Rodríguez), en la ciudad de Eldorado, Misiones.

En el mismo sentido agregó que solicitarán al Ministerio de Gobierno que se instruya el sumario administrativo correspondiente.

Cabe recordar que la Jueza de Familia N° 1 de Eldorado, Corina Jones, habría citado ayer al matrimonio Dávalos-Rodríguez en el Juzgado con la niña de 4 años, y en el lugar les habría notificado que le otorgó la tenencia de la pequeña, a una pareja de policías que viven en Posadas.

La magistrada adujo que la nena estaba bajo cuidado de esta familia «en carácter transitorio, dentro de un expediente cautelar» y por lo tanto estaban dadas las condiciones para darla en adopción.

A raíz de la sorpresiva y violenta forma en que la pequeña fue separada de la familia Dávalos- Rodríguez, este jueves casi 400 personas se manifestaron frente al Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado, solicitando que la jueza se aparte de la causa y pidiendo la inmediata restitución de la niña a su núcleo familiar.

En el lugar los abuelos de la nena se encadenaron en el ingreso al Juzgado hasta obtener respuestas y se vivió un clima de gran tensión. Y en ese marco, se presentó la Dra. Lorena Hebe Toledo del Juzgado Civil N°2 para explicar que ella es la juez subrogante de la causa, solicitó a los manifestantes tranquilidad, e invitó a pasar a los padres y abuelos de la pequeña, refiriéndose a los manifestantes dijo «voy a escuchar a la familia, y vamos a tratar de buscar una solución por el bien de la nena, porque es ella la que está pasando una situación grave y delicada, entonces les pido que nos tranquilicemos y podamos buscar una solución».

Pasado el mediodía la familia salió del Juzgado y expresaron que para últimas horas de la tarde, podrían tener una respuesta de parte de la justicia.

Al respecto Camila Barreto, prima de nena dijo que «nosotros por el momento seguimos esperando acá frente al Juzgado, y nos vamos a quedar acá hasta que nos den la respuesta. Ella es nuestra familia, y estamos re preocupados por ella, no sabemos cómo está, ni en qué condiciones, ni dónde, tenemos una angustia y una tristeza que ni se imaginan».

Eldorado acompaña: Apoyo de vecinos y funcionarios

Con los dichos del defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes de Misiones- Miguel Ángel Molina, coincidieron los integrantes del equipo de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Eldorado, que también se acercaron al Juzgado de Familia N° 1.

Hugo Morais, directivo de Acción Social sostuvo ante los presentes que «vinimos a ponernos a disposición de la familia y a apoyarlos en esta dificil situación, donde se está dejando de lado una parte fundamental que es el derecho del niño y que ha sido vulnerado. Así es que estamos aquí a disposición con nuestro equipo legal a disposición».

Por otra parte, varios de los casi 400 vecinos presentes en la manifestación, hablaron frente al Juzgado expresando que no de haber una solución con la niña, procederán a cortar la ruta nacional 12 y juntarán firmas solicitando la destitución de su cargo, de la jueza Corina Jones.

Por su parte, la doctora Norma Torres, abogada especializada en derecho de familia (quien además es Asesora en Regularizacion Dominial del Municipio), sostuvo que «el artículo 611 del Código Civil le da atribuciones a la jueza, pero yo me manejo mucho viendo distintas jurisprudencias y me gusta cómo se desempeña la jueza Cataldi en la provincia de Buenos Aires».

«Ella es una jueza que tiene empatía y criterio, y ante la presencia de dos o más derechos en pugna siempre se define del lado del interés superior del niño porque no nos olvidemos que el interés superior del niño que es la convención de los derechos del niño tiene rango constitucional, tiene rango superracional, es decir que es una ley de leyes. Y acá no tenés que tener en cuenta la letra de la ley en frío sino que tenés que ver que esta niña desde los casi dos meses de vida y hasta sus 4 añitos está con esta familia», dijo.

En ese marco agregó que «no se puede ser ajena a la parte socio afectiva de la criatura. Yo no sé si esta familia está inscripta o no correctamente, pero he visto fallos que más allá de eso y teniendo en cuenta el interés superior del niño, se ha dejado sin efecto las formalidades administrativas siempre en bien de la criatura».

Cerca del mediodía los manifestantes se unieron al unísono para rezar un Padre Nuestro, solicitando a Dios ayuda en esta situación. Con rostros de tristeza y tensión, muchos se quedaron acompañando a la familia en la puerta del Juzgado, con la esperanza de que al finalizar este viernes, la nena pueda regresar a los brazos de los que ella reconoce como sus padres, sus abuelos, sus tíos y primos, la familia que la acogió desde un principio y además de un hogar, le brindó amor sobre todas las cosas.

