Efecto coronavirus: La ansiedad y la frustración aumentaron en los alumnos de Misiones durante el ciclo lectivo 2020

Este año el ciclo lectivo fue único y atípico tanto para los alumnos, padres y docentes de toda la provincia de Misiones. Con emociones encontradas y sentimientos de incertidumbre, la ansiedad y la frustración se hizo presente en los alumnos de Misiones que se preparan para terminar las clases.

Si bien en el mes de noviembre los alumnos regresaron a las aulas de las escuelas, la mayor parte del ciclo lectivo se realizó dentro del hogar y mediante la virtualidad. Adaptarse a esta nueva metodología con un aprendizaje totalmente distinto fue el gran obstáculo de los jóvenes misioneros.

Cerrando el año, Misiones Online consultó a Romina Chas, licenciada en pedagogía para poder dimensionar cómo se sienten los alumnos y las alumnas con los resultados que obtuvieron de este ciclo lectivo.

“La situación en la que se encuentran los alumnos es muy heterogénea por varios factores. Primero hay que ver cuales eran las condiciones de cada familia y de cada chico y otra es la metodología que utilizó la escuela y por eso nos encontramos con un abanico de diferencias entre distintas instituciones y distintos docentes”, indicó Romina Chas.

El acompañamiento y la tolerancia por parte de las familias y los docentes fue fundamental para que los alumnos puedan adaptarse y transcurrir de la mejor manera las clases. “Fue muy particular este año pero distintas personas y sistemas ocuparon los espacios entre la escuela y la familia para colaborar con las metas propuestas”, indicó.

Por diferentes cuestiones y factores que influyeron en la cursado de las materias, muchos alumnos comenzaron a sentir ansiedad y momentos de frustración. “Los que mostramos la realidad a los niños somos los adultos y si nosotros hacemos una vida más positiva, le encontramos sentido a lo que está pasando, sacamos provecho de cada situación , los niños probablemente también utilicen esta metodología pero este año se vieron muchos síntomas de ansiedad, de frustración por no llegar a tiempo pero también se vio mucha solidaridad por parte de los padres, de los docentes”, aseguró.

Desde el Ministerio de Educación pusieron en marcha la plataforma Guacurarí para poder establecer el contacto virtual entre los docentes y los alumnos, quienes también aprendieron a utilizar otras plataformas para poder mantener las clases. “No hubo una unidad de criterio respecto a qué enseñar, cómo enseñar, cuándo evaluar, pero sí fue muy bueno el trabajo que hicieron los docentes y las instituciones educativas”, explicó.

Además agregó que, “fue muy correcta la decisión de prolongar el ciclo 2020 hasta el 2021. Eso es muy acertado ya que el logro de aprendizajes de contenidos hoy se visibiliza más que el particular y subjetivo por parte de cada niño”.

“Que un niño no haya completado los trabajos y las actividades en el tiempo que tradicionalmente estamos acostumbrados por el calendario académico, no implica que no aprenda. Por otro lado el enciclopedismo o el acumular determinada cantidad de trabajos y actividades, tampoco garantiza un aprendizaje”, aseguró la psicopedagoga.

Actos de colación para los alumnos de Misiones

Los estudiantes del último año de la primaria, secundario y nivel superior tendrán su acto de colación con el estricto respeto de las normas establecidas por el protocolo sanitario que fuera aprobado por el Comité Científico.

En la culminación del ciclo lectivo 2020, marcado por el distanciamiento social obligatorio como producto de la pandemia por el Covid-19; quienes culminen la trayectoria escolar de su nivel podrán contar con su tradicional acto de colación. Esto fue definido después de la elaboración del protocolo sanitario que se presentó, y aprobó, por parte del comité científico.

En el ingreso a los actos se deberá utilizar barbijo, se tomará la temperatura corporal y sanitizará las manos. Se recomienda que las personas que componen grupos de riesgo no asistan, así como también se excluirá del lugar a quienes presenten una temperatura mayor a los 37 grados.

Sin dudas este habilitación significó para los alumnos y las alumnas de Misiones volver a la normalidad en un momento que muchos esperan durante todo el año.

SL-EP