Familiares de la nena extraída de sus padres adoptivos en Eldorado afirman que tenían toda la documentación en orden

Leandro Dávalos, tío de la niña que ayer por disposición de la jueza Corina Jones de Eldorado fue extraída de sus padres adoptivos, quienes la criaban desde su nacimiento, cuestionó que también se les haya impuesto un bozal legal a los padres y a los abogados para no brindar declaraciones.

Además precisó que la pareja elegida por la jueza para que viva con la nena de cuatro años en Posadas, también estaría con fines de guarda y no sería permanente.

Sumido en la desesperación, Leandro Dávalos denunció en Radio Libertad que su sobrina de 4 años fue literalmente arrancada de su seno familiar, donde vivió casi toda su vida, por decisión de una jueza de familia. Sus padres no pueden hablar con la prensa porque la misma jueza que les retiró la tenencia de la menor también les impuso un “bozal legal”, no solo a ellos sino también a sus abogados.



«Le puso a la familia este bozal legal porque hace dos semanas atrás que ellos hablaron con los medios y los abogados por esa jugada. En ese momento la hermana biológica de la niña, que trabaja y tiene los medios para cuidarla, dijo que se haría cargo de la niña con el objetivo de evitar un trauma. La Jueza le dijo que le daban 10 días para que la nena se acostumbre a ella. Pero en ese periodo, no hubo ningún tipo de seguimiento y al final la letrada solo le dijo a la hermana que ella no era capaz de cuidar a la nena».

Debido a los hechos suscitados el día de ayer, más de 300 personas que socializaron con esta causa están cortando la calle Frente al Juzgado de la Familia y están organizando una junta de firmas para pedir la destitución de la jueza.

En lo que respecta al video de los incidentes, Leandro aclaró “nosotros reaccionamos mal, con mucha bronca e ira porque nunca recibimos ningún tipo de explicación”, además “se le escuchaba llorar fuerte” y comentó que “con la otra familia también estaría con fines de guarda”.



En comunicación con Radio Libertad, Camila prima de la niña, expresó su dolor sobre la situación, “en este momento vivimos mucha angustia, mucha desesperación también pero estamos muy acompañados, gracias a Dios, acompañados de toda esta gente que vino a apoyarnos en esta causa. Estamos muy agradecidos”, indicó.

#JUSTICIA La jueza Corina Jones le quitó la tenencia de una niña de 4 años a un matrimonio que la que crían desde su nacimiento y le otorgó la tenencia a una pareja de policías que viven en Posadas. https://t.co/X576Z0PzXZ — Radio Libertad (@fmlibertadmol) December 4, 2020

Agregó que los papás de Antonella estarían en comunicación con el Defensor de los Niños para charlar con los abogados, casi toda la familia Davalos. “Así que estamos esperando los resultados”.

En relación sobre la ubicación de la niña, la prima lamentó que a pesar de su corta edad no tengan información sobre la situación emocional y física de la nena.

“No sabemos nada, desde ayer desde las siete de la tarde, desde que nos arrancaron de los brazos porque así se decidió, donde yo misma pude filmar el momento en el que se la llevaban. Tenía una custodia o barrera de policías de casi 10 policías de cada lado y era solamente para una criatura. Me pareció demasiado excesivo todo esto para una nena”, dijo Barreto.

Por su parte, según Dávalos no recibieron ningún tipo de explicación coherente de parte de la jueza. «Ellos se basan en que mi hermano y mi cuñada tenían la tenecia provisoria o la gurda de ella y no es así, desde que comenzó esto, ellos tienen la guardia con fines de adopción. En este último trayecto de lo que está pasando ahora de cambio de juez, la jueza en los papeles modificó los que decían con fines de adopción».

«Lo que da bronca es que ella (la jueza) no piensa que es una nena, no es un paquete, la están tratando como un paquete y están eligiendo la familia y generando un trauma muy grande a una nena de 4 años porque no es beba de dos meses que no entiende nada».

Indicó que ayer desde las 8 horas estuvieron en la puerta del Juzgado, «mientras escuchábamos sus llantos».

Señaló que el Juzgado no advirtió nada , ni les presentaron un comunicado. «Dicen que nos enviaron siete notificaciones, que no llegaron ni al domicilio de mi hermano, ni a su trabajo, es como que lo retrasaron para que no se pueda apelar».

Coincide Barreto: “Vivimos el peor momento de nuestras vidas. Para cualquiera que es padre o que tiene sobrinos o algún chiquito que se le brinda todo su amor esto fue demasiado fuerte. La nena estaba drogada, no estaba lúcida (…) se la veía como si estaba ebria y ella no es así. Nosotros la tenemos hace casi cuatro años. Ella no estaba lúcida, se reía inconscientemente. Me partió el corazón esto porque cuando se armó el revuelo la nena se cayó de la chica que la llevaba y no podía reaccionar, no reaccionaba. La policía la alzó y se la llevó como si fuera una pelota de basquet por así decirlo”.

Contó que ayer mientras trasladaban a la nena, las personas que estaban en el patrullero eran la pareja de policías que viven en Posadas y que serían la nueva familia adoptante elegida por la jueza.

Según el tío, les indicaron que la niña estaría hoy con pareja en Posadas, aunque nunca tuvieron vinculación con ellas.

Familia solidaria o con fines de adopción

En diálogo con Claudia Galeano, secretaria del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones, señaló que las familias solidarias, sin importar el tiempo en el que un niño esté con ellos, no pueden adoptarlo. No obstante, los familiares aseguran que tienen pruebas que demuestran que ellos estaban como familia de guarda con fines de adopción.

«Se anotaron como familia aspirante para la adopción. Es más, tenemos un papel que comprueba que ellos no son una familia solidaria. Tenemos un permiso que se solicitó para un viaje con la menor que dice que son una familia en transición con fines de adopción», afirmó Barreto.

Cuestionó el proceder de la jueza Jones. «La jueza está mintiendo y es muy feo que haga eso. Como una persona con todas las capacidades y que supuestamente defiende los derechos del niño, yo no sé donde tiene corazón y donde está todo lo que estudió. No es profesional lo que hizo está totalmente fuera de lugar».

El tío de la niña explicó que ellos hicieron un estudio psicológico de la nena y de su hermano y esposa afirmó que todo los trámites se hicieron de manera legal y con la vinculación de la nena con su familia de origen.

«Nosotros movimos todo para que esto salga bien y la jueza quiere pasar por encima de la hermana y la tía biológica de la beba que quieren que se quede con nuestra familia

El tío contó a Red Ciudadana que la madre biológica tiene problemas psiquiátricos y estaba en malas condiciones, por lo que la familia Dávalos Rodriguez se hizo cargo de la crianza, protección y cuidado de la menor durante cuatro años.

“Todo lo que hizo mi hermano para la adopción fue por parte legal, nunca quisimos ir por detrás”, afirmó Dávalos y agregó: “La familia biológica nos dio también la autorización, la menor tiene una familia biológica: una hermana que es mayor de edad, una tía y una prima que dieron la autorización para que mis hermanos tengan la guarda y es una guarda con fines de adopción”.

«Nosotros la tenemos desde el mes y la nena tiene ahora y cuatro años 7 meses y desde un número privado nos llaman ayer avisando que mi cuñada debe presentarse a las 10 horas sin ningún tipo de notificación y la sacan a mi sobrina».

Afirmó: «Me da una bronca porque ella tiene su papá y mamá, su familia, sus primos. Toda la familia la hemos criado desde muy chiquita».

