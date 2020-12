El Gobierno confirmó que Pfizer pidió autorización a la ANMAT para usar su vacuna en Argentina

Ginés González García aseguró ante los medios que el procedimiento solicitado por Pfizer para la vacuna implica “toda la documentación de los estudios”.

La carrera por implementar la vacuna contra el coronavirus está cada vez más cerca de llegar a que se concrete su primera versión. En las últimas horas, el Gobierno confirmó que la empresa Pfizer solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la autorización para el uso de la inoculación en el país.

En el mismo día en que el Reino Unido diera el visto bueno a la empresa para el uso de emergencia de la cura, se pidió el permiso a la entidad. El ministro de Salud, Ginés González García, se encargó de confirmar la noticia durante la tarde del miércoles.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario expresó: “Hoy se presentó en el ANMAT Pfizer para autorizar la vacuna en la Argentina”. Según sus palabras, se trata de un proceso más rápido debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente. No obstante, este procedimiento “exige toda la documentación de los estudios que se han hecho”.

“Si aprobó el Reino Unido yo estoy convencido en que tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no puedo anticiparlo porque no depende de mi, es una decisión técnica”, detalló. Sin embargo, no vaticinó una fecha específica para que se concrete el proceso.

Sobre la implementación de la vacuna en el país, el ministro volvió a señalar la primera quincena de enero como la fecha objetivo. Aunque también remarcó la dificultad de la movilización y el cuidado que requiere la cura, con lo cual esta primera instancia será nada más que con la Sputnik V rusa.

Además, subrayó una comunicación de la propia empresa, la cual indicó que, por inconvenientes, no logrará tenerla lista para enero. Esto retrasa la fecha original para febrero de 2021, según informó Ginés González García.

