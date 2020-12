Marcelo Pérez, ministro de Gobierno, confirmó que Misiones “repatriará” gratuitamente a estudiantes, jubilados y pensionados de provincias vecinas

Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones, confirmó que serán repatriados a la provincia estudiantes, jubilados y pensionados quienes podrán realizarse el hisopado de Covid-19 sin costo alguno. Para ingresar deberán acreditar domicilio en la provincia, además, el transporte para los estudiantes que cursan en Chaco y Corrientes será gratuito.

Marcelo Pérez – FM Show

El ministro aclaró que por el momento el Gobierno solamente se encargará de traer a estudiantes de las provincias lindantes, sin embargo, no descartan ampliar a más provincias: “Con motivo de las festividades de fin de año vamos a disponer, en principio, de transporte gratuito para estudiantes misioneros que se encuentren en Chaco y Corrientes. El Ministerio de Coordinación de Gabinete y los Centros de Estudiantes de las provincias estarán coordinados para ver la demanda y la fecha en las que los colectivos estén disponibles”, explicó.

Aquellos que estudien en provincias más alejadas podrán comunicarse con los Centros de Estudiantes correspondientes para viajar hasta esas provincias y posteriormente volver a Misiones.

Las fronteras se abrirán para recibir turistas

Pérez brindó detalles además acerca de la posible apertura turística internacional y manifestó que Misiones está preparada para recibir no solo a trabajadores esenciales, sino también a turistas que presenten el certificado de Covid negativo y cuenten con la aplicación “Misiones Digital”.

Respecto de la posibilidad de abrir el Puente Internacional Tancredo Neves indicó que es una decisión que corresponde al Gobierno Federal y dependerá de varios factores que se tendrán en cuenta. No obstante, señaló que la apertura sería para una actividad como el turismo que está permitida, en el DNU: “El objetivo es abrir el paso fronterizo para recibir turistas y no para irse al exterior, esto se controlará mediante un protocolo y una autorización” agregó.

En tanto al Puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación ratificó que no se abrirá por el momento, debido a que el Decreto no autoriza el paso a otro país por actividades comerciales. No obstante, aclaró que no está prohibido salir del país, pero por otros medios

Pérez contó que el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, llegará a Misiones este jueves, para tratar entre otros temas el episodio que calificó como “grave” ocurrido en Puerto Piray, entre Prefectura y contrabandistas.

El ministro además se refirió a la autorización que permite la reunión entre veinte personas en lugares cerrados y cien en lugares al aire libre, en ese sentido explicó esta flexibilización implica que se deben cumplir estrictamente los protocolos sanitarios.

ZF-A