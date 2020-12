Jóvenes misioneros se encuentran varados en Paraguay hace 10 meses y piden ayuda para regresar con sus familias

Dos jóvenes misioneros se encuentran desde el mes de marzo varados en Paraguay y no pueden regresar al país. Se trata de Lucas Schuatizer de 21 años, oriundo de Comandante Andresito y su amigo Cristian de 19 años, de Mojón Grande.

En el mes de marzo tuvieron la oportunidad de firmar un contrato con el club paraguayo 12 de Octubre de la primera división. Cargados de ilusión viajaron al vecino país para iniciar su carrera futbolística profesional pero la pandemia de coronavirus terminó con su sueño y desde entonces buscan los medios para regresar con sus familias a Misiones.

“Jugamos al fútbol en Crucero del Norte y vinimos a Paraguay para estar en club 12 de Octubre de la primera división con un contrato, pero por la pandemia nos quedamos sin eso”, relató en declaraciones a Misiones Online, Lucas Schuatizer. Ahora se encuentran en Capiatá, una ciudad paraguaya ubicada a 20 km de Asunción.

En el mes de abril comenzaron con los trámites para solicitar la repatriación y regresar a Misiones, pero hasta el momento no pudieron conseguirlo. “En abril nos contactamos con el consulado, porque nos pedían un formulario para poder volver, lo completamos y no recibimos más respuestas. Después de dos meses nos dijeron que nos iban a tener en cuenta y que nos iban a llamar, pasó otro mes y tampoco recibimos respuestas. Después me llamaron diciendo que nos quedemos tranquilos que ya nos íbamos a llamar, y ahora ya estamos en diciembre y todavía no regresamos a Misiones”, relató el joven.

Son 10 meses que Lucas y Cristian están lejos de su hogar, con la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar y a pocos días de las fiestas de fin de año la angustia por estar sin sus familias se hace presente.

“Ya no sabemos qué hacer, están llegando las fiestas y nosotros estamos lejos de nuestras familia, amigos, de nuestros hogares. Quisiéramos regresar al país, no aguantamos más estar acá, pedimos por favor que el Gobernador nos autorice para pasar la frontera y estar con nuestra familia”, expresó.

Lucas y Cristian pasaron por momentos difíciles durante estos meses pero juntos mantienen la esperanza de volver a su hogar. “Al principio era muy difícil porque nosotros estábamos con una familia, pero no nos llevamos bien y al pasar el tiempo nos sacaron la plata que nos quedaba y literalmente pasamos hambre. Después conocimos una familia y nos ayudó muchísimo, nos dio trabajo y gracias a eso ahora podemos llegar con cosas para comer”, contó.

También les dieron una casa para que vivan mientras la cuidan porque los familiares no pasan mucho tiempo allí. “Estamos en la casa del primo de esta familia que nos ayudó, estamos cuidando la casa y nos dieron una mano, no nos cobran nada porque saben lo que estamos pasando”, agregó.

Lucas es de Comandante Andresito y Cristian de Mojón Grande, lugares en donde sus familias los esperan e intentan que alguien los ayude a regresar. “Nuestras mamás se estuvieron comunicando con varios medios, con migraciones y hasta quisimos hablar con el gobierno pero nadie nos da respuesta y siempre nos dicen que hablemos con el consulado que nos iban a solucionar. Tratamos pero nunca nos dan una respuesta, es más hace poco llame y nos dijeron que ya no estaban haciendo las repatriaciones hasta argentina”.

Como muchos otros casos de gente que quedó varada en otros países o provincias por la pandemia de coronavirus, estos jóvenes misioneros piden ayuda a las autoridades para regresar y poder pasar las fiestas con sus familias.

SL-EP