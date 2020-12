Cierra mañana la convocatoria para participar del concurso destinado a quienes escriben sobre niñez y/o adolescencia

Laura Montenegro, directora editorial de la revista Prisma comunicó que quienes estén interesados en participar de esta convocatoria y concurso tienen tiempo de enviar sus producciones hasta mañana a las 23.59.

Laura Montenegro – Canal 12

Este concurso está pensado para los espacios radiales, televisivos, medios digitales, gráficos, audiovisuales, aunque podrán participar, además, adolescentes y niños que tengan canales de YouTube, Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, radios escolares, periódicos escolares, podcasts sobre niñez y adolescencia y canales de YouTube que difundan contenidos con y sobre niñez y adolescencia.

Montenegro recordó que no hay un rango de edad definido y dijo que “si sos un adolescente y estás haciendo contenido o sos un niño y tenés un canal de YouTube, también participás. Y si sos una persona de setenta años, por ejemplo, que escribe para adolescentes y niños, también podés participar”.

Los interesados en inscribirse, pueden enviar sus producciones en las direcciones que figuran en su sitio web y solo deben enviar el link de su producción con una breve descripción explicando de qué se trata.

“Aquellos que tengan su periódico por la radio escolar, tienen que filmar un videíto donde cuenten de qué se trata y en lo posible exhibir su revista, ya que a veces no hay un link del periódico, entonces nos muestran” explicó Laura Montenegro.

El jurado será presidido por Cielo Salviolo. Lo componen Hugo Passalacqua, Gricelda Rinaldi, Sonia Almada, Malena Fainsod y Carolina Masci.

–Cielo Salviolo: Consultora, gestora cultural e investigadora en comunicación e infancia y productora de contenidos audiovisuales para niños. Participó en todo el proceso de creación de Pakapaka, el primer canal de televisión público infantil de Argentina y referente en Latinoamérica, fue su directora fundadora hasta julio de 2012. Asesoró a diversas instituciones en la región vinculadas con la infancia y los medios. Fue profesora titular de la Cátedra de Producción y Realización de televisión infantil en la Universidad de Buenos Aires. Formó parte del Primer Consejo de la Comunicación Audiovisual y la Infancia de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales en Argentina y es Secretaria General del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue jurado en diversos Festivales internacionales de cine y televisión infantil (Alemania, Colombia, Japón, Chile) y ha realizado talleres sobre contenidos de calidad para la infancia en Perú, Uruguay, Colombia, Brasil y Ecuador. Diseña y desarrolla formatos y contenidos para proyectos audiovisuales, culturales y digitales para la infancia y adolescencia.

-Hugo Passalacqua: Licenciado en Comunicación Social. Político argentino. Ex gobernador de la provincia de Misiones. Ex vicegobernador. Ex Ministro de Educación. Actual Diputado Provincial. Vice-presidente de la Cámara de Representantes de Misiones.

–Gricelda Rinaldi: Profesora de Nivel Inicial (UNNE). Actriz (Escuela de Teatro para la Infancia La Galera Encantada, Buenos Aires, Argentina). Narradora Oral. Editora. Comunicadora. Ha cursado estudios de Filosofía y Letras (UNNE) y Antropología Social (UNaM). Posee un posgrado en Políticas Públicas para la Infancia. UNICEF (UNaM). Asesora y especialista de proyectos educativos en arte. Capacitadora en Promin, BID, programa dedicados a la educación temprana de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo en la provincia de Misiones (98/2004). Coordinadora del Ärea de Arte en el proyecto “Por Derecho y de Hecho, PROAME, BID. Actualmente es Coordinadora del Área de Infancia, Adolescencia y Jóvenes del Parque del Conocimiento, nodo cultural de la Provincia de Misiones. Es creadora y directora del Festival Internacional de Cuentacuentos y Artes Escénicas dedicadas a la Infancia Tutú Marambá (XII edición); del Festival Internacional A Puro Cuento (7ª edición); del Foro Internacional de LIJ en la provincia de Misiones (6ta edición) y del Congreso Internacional de Infancia y Cultura “Territorios para pensar las Infancias (III edición) del Parque del Conocimiento. Tallerista en el Plan Nacional de Lectura (2005-2016); en los Foros de Lectura de la Fundación Mempo Giardinelli, Resistencia, Chaco y en diferentes instituciones de Argentina y el extranjero. Miembro del equipo interdisciplinario del proyecto de investigación “La problematización como práctica transformadora” de la Universidad de Luján. Fundadora y Directora del Proyecto de Educación Artística para la primera infancia “La Manzana Azul”. Editora de suplementos educativos y literarios como: Talleres Azules, Tata-cuá. Conductora y co-conductora de programas radiales literarios: La Oreja Verde, Mujer de Palabra y de televisión educativos como Fiesta de Siesta. Autora y Coordinadora general del proyecto Memoria y Palabra “La Trama del Vestido”, CD interactivo con relatos de mujeres mayores inmigrantes. Ha sido becada por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina para dictar talleres de teatro en la Universidad del Adulto Mayor en Santander, España. Ha sido invitado por el Ayuntamiento de Barcelona para impartir conferencias y talleres por su trabajo, desde el arte, con jóvenes, niñas y niños en el marco de las Jornadas de inclusión, organizados por FEDELATINA y Casa de las Américas, Barcelona, España. Coordinó talleres a adultos mayores en clubes de abuelos de Posadas del Ministerio de Bienestar Social. Invitada por la Fundación Círculo Abierto de Barranquilla, Colombia para el dictado de talleres de lectura en escuelas de alta vulnerabilidad.

–Sonia Almada: Bs. As. Psicoanalista (UBA). Activista de los Derechos de los NNyA. Directora Ejecutiva de Aralma. Coordinadora de Congresos Mundiales “Infancia sin Violencia” Lidera la campaña “La voz de lxs chicxs”

-Malena Fainsod: (n.1991) Guionista y gestora cultural para la infancia y la juventud. Es Licenciada en Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSAM) y técnica en guión cinematográfico (ENERC) con especialización en contenidos infantiles y juveniles (UNIA, España). Desde el 2012 combina literatura, cine, teatro, videojuegos y televisión en proyectos para niñas, niños y adolescentes. Se destacan su libro de microrrelatos “E.P.A, Escuela Pública de Animales”, la obra de teatro infantil “Ritmo” y su participación en variadas series de Tv y eventos culturales como los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. En la actualidad es parte del canal Pakapaka y es docente titular de la cátedra “Cine infantil” en la ENERC y el taller “La creación cinematográfica con niños, niñas y adolescentes en la EICTV – Cuba.

–Carolina Masci: Consultora en comunicación e infancia y productora de contenidos educativos para niños. Es co-fundadora de Latinlab.org, laboratorio de producción y reflexión sobre medios y cultura para las infancias. Estuvo a cargo del área digital del canal infantil Pakapaka (Argentina) y del área digital del canal educativo Encuentro (Argentina).

Fue productora de TV y contenidos digitales en español e inglés para diversos medios argentinos e internacionales (Telefé, MTV, Discovery Health U.S.).

Es licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires) con estudios de posgrado en Educación y medios (Flacso) y Contenidos para nuevos medios (Universidad Oberta de Catalunya).

Fue Profesora Adjunta de la Cátedra Producción y Realización de Televisión Infantil de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, de la Universidad de Buenos Aires.

