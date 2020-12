Vuelta a clases en Misiones: el ciclo lectivo 2021 iniciaría el 1 de marzo y proponen un tiempo de revinculación entre estudiantes y docentes

El presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, sostuvo que tras una reunión decidieron que el ciclo lectivo 2021 iniciará con la presentación de los docentes el 17 de febrero del 2021 y la vuelta a clases el primero de marzo. Además informó que pasaron a cuarto intermedio para seguir evaluando el cierre del calendario escolar.

Alberto Galarza. Radio Libertad

Galarza indicó que con esta propuesta para el inicio del ciclo lectivo 2021, es necesario que haya un tiempo de revinculación pedagógica con los estudiantes. «Es más en el punto de vista metodológico, esto no significa que no se haya podido establecer la comunicación, sino que nosotros distribuimos más de dos millones 300 mil cuadernillos en toda la provincia».

El titular del CGE explicó que algunos estudiantes no han recibido esa información (cartillas) o sus padres, por lo que ven necesario establecer esa relación con los docentes.

Entendemos que debe trabajarse antes del comienzo presencial de estos temas y los sanitarios. Hoy volvimos con la secundaria, pero no con la primaria. Sería bueno que los docentes tengan ese tiempo de trabajo y ver cómo se van a preparar los objetivos pedagógicos y no es nada que no se pueda trabajar en esas dos semanas. La idea es que volvamos primero los docentes y luego los estudiantes».

Al consultársele sobre el papel de los docentes que tendrán que expandir sus horas de trabajo debido a que no todos los estudiantes reciben las clases de manera presencial, sino que al ser de modalidad mixta, los profesores deben trabajar también con los estudiantes de manera online, Galarza sostuvo que «el compromiso de los docentes este año ha sido fantástico y han mostrado una gran disposición a trabajar».

Mañana es el cierre de la presencialidad e inicia el proceso recuperatorio de aquellos que adeudan materias y exámenes.

«Los resultados que vemos de la provincia son muy buenos. Decíamos que el 50% de los padres no querían que los chicos vuelvan a las escuelas y hoy tenemos el 85% de asistencia, en estudiantes del último año de la secundaria».

«Seguimos con la libreta abierta, el calendario escolar al 2021 y establecer como un puente temporal hacia el ciclo lectivo 2021, temporal y pedagógico y vemos buena disposición de los docentes».

Recordó que no pasaron de nivel si no han realizado los trabajos y que aquellos que tuvieron desafíos para vincularse son los que tendrán hasta marzo para regularizar su estado académico.

«A diferencia de otros años operaba la resistencia para aquel que no pudo continuar con sus estudios y este año es buena la posibilidad de que puedan continuar e ir regularizando su nivel académico».

Contó que «este año le pedí a aquellos que me dijeron que dejaron el secundario, les dije que era una buena oportunidad por tener la libreta abierta y que no abandonen. Más de 9mil estudiantes pudieron regularizar y aprovecharon positivamente (…) tanto a los padres y estudiantes que no pudieron vincularse con la escuela deberían hacerlo, no desaprovechen esta oportunidad».

Anunció que hoy se reunirán con los gremios para definir el calendario y la cantidad de días en el ciclo 2021.

Actos de colación

Aclaró que se habilitaron los actos académicos de colación de grado de quinto, sexto y septimo grado y que eso no significan las recepciones, igual en los terciarios. «Todos los que están en terminalidad se habilitó un protocolo para habilitar esta opción muy importante desde un punto de vista emocional para que puedan tener este cierre y el protocolo de traspaso de la bandera».

Vacunación prioritaria a docentes previo al ciclo lectivo 2021

Señaló que los docentes están previstos en la primera fase de la vacunación cuando esta e inicie. «Esto será opcional, pero vamos a tener los docentes que independientemente de su edad y estado de salud puedan optar por ello».

