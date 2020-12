En Misiones unas 20 mil personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad

En el marco del Día Mundial de Personas con Discapacidad, María Kosinski, titular del Consejo Provincial de Discapacidad precisó que a inicios de este año realizarán un relevamiento completo para conocer la situación de las personas con discapacidad desde aquellos que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y aquellos que aún no están registrados, por ello trabajarán en las diferentes localidades de la provincia.

En diálogo con Misiones Online, Kosinski sostuvo que su labor inició a finales de septiembre, en plena pandemia y que el objetivo es estar cerca de las personas con discapacidad para conocer en el terreno mismo sus necesidades.

«Queremos saber cuáles son sus necesidades, de salud, vivienda y otros y trabajamos articuladamente con otras instituciones de la Provincia».

Kosinski señaló que aunque no tienen aún información certera del número de personas. «Existen relevamientos por municipios, pero no uno provincial. Tenemos sí 20 mil personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero existen personas que no tienen ese documento pues no es obligatorio, sin embargo las personas lo realizan y tramitan por los beneficios».

Coronavirus y discapacidad

Explicó que aún hay personas que no tienen CUD, pero que han sido registrados por el municipio. «Hablás con el municipio del interior y por allí te dicen un número, pero tampoco tenemos la certeza de que el número sea real y por eso una de las principales actividades que comenzamos a desarrollar desde el Consejo es generar una base de datos que nos permita un relevamiento completo que incluya el grupo familiar, la evaluación socioeconómica, educativa, vivienda, entre otros»

Como se recuerda, a mediados de este año uno de los reclamos de diputados en vista de que muchas familias de personas con discapacidad no habían podido acceder al CUD.

Tras su ingreso a la institución Kosinski señala que tener la cifra real de personas que requieren esta ayuda es un importante paso para empezar a generar políticas sociales.

«He trabajado en distintas áreas y la alegría con la que se trabaja en el Consejo, muy pocas veces la he vivido en otras áreas el excelente trabajo que se realiza, ellos mismos le ponen humor a sus discapacidades».

Destacó que cada día los estigmas en relación a las personas con discapacidad se están disipando. «Lo que debemos hacer es entender que la discapacidad no implica incapacidad. Queremos que respeten sus derechos y respeto a su dignidad».

Agregó: «más que incluirlos, debemos integrarlos y buscando derribar esos mitos que todavía existen y sobretodo integrarlos».

Algunas cifras sobre la discapacidad en Argentina

Aunque en la provincia, los datos corresponden al último censo realizado hace ya varios años, según la página oficial del Ministerio de Salud Pública, la tierra colorada tiene 20.195 CUD activos y pone en contexto con cifras nacionales, donde más de 5,1 millones de personas (5.114.190) viven con algún tipo de discapacidad permanente.

Según el INDEC alrededor del 45% perciben una jubilación o pensión nacional y 8 de cada diez personas con discapacidad en el país habitan una vivienda con instalación sanitaria con descarga de agua (inodoro o retrete). Sin embargo, en Misiones la cifra desciende al 60% de este segmento de la población.

Las provincias que están en peor situación son Santiago del Estero con el 54%, Formosa con el 57% y Chaco con el 58%.

En Argentina, el 9% de los hogares donde vive una persona con discapacidad tiene Necesidades Básicas Insatisfechas y, en Misiones, esa cifra se eleva al 15,6% (sólo Formosa con el 19,7%; Chaco con el 18,2 y Santiago del Estero con el 17,6% están en peor situación).

Documentación para tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Las personas con discapacidad deben contar con el –CUD- Certificado Único de Discapacidad, este documento indica que una persona tiene discapacidad y de qué tipo es.

El mismo obtiene su marco normativo a través de la ley Nº 22.431, es una política pública que propicia la federalización de su validez nacional y que posibilita la unificación de los criterios de certificación de la discapacidad en todo el país, haciendo más accesible los derechos a cada ciudadano. Con este documento las personas con discapacidad pueden hacer uso de sus derechos de protección.

Para tramitar el CUD la persona debe acercarse a las juntas evaluadoras que funcionan en lugares estratégicos de la provincias. El primer paso es solicitar un turno para ser atendido por la Junta Evaluadora de adultos/niños con discapacidad.

La documentación a ser presentada no debe poseer fecha mayor a los seis meses y consisten en:

En caso de niños/ñas con discapacidad hasta menores de 18 años:

– Fotocopia de CUIL/CUIT del niño/a

– Fotocopia DNI del niño/a

– Fotocopia de DNI del tutor.

– Fotocopia de carnet de obra social.

– Fotocopia de la partida de nacimiento

– Fotocopia de recibo de Sueldo

– Certificado original si es (RENOVACION)

Resumen de Historia Clínica por médicos especialistas que contemple: Diagnostico, tratamiento realizados y secuelas presentes deben ser todos los originales y será retenidos sin devolución.

Estudios complementarios son sus correspondientes informes, que certifiquen la patología.

En Posadas la junta evaluadora para niños funciona en Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro: martes y jueves de 7 a 12 horas se hace recepción de los requisitos y los lunes, miércoles y viernes se evaluá. Telefono: 0376-4447778 Int. 222.

Los adultos con discapacidad deben presenta los siguientes requisitos para el Certificado único de discapacidad :

– Fotocopia DNI de la persona evaluar.

– Fotocopia de carnet de obra social.

– Certificado original si es (RENOVACION)

– Fotocopia de CUIL/CUIT del paciente.

– Fotocopia de recibo de Sueldo

Resumen de Historia Clínica por médicos especialistas que contemple: Diagnostico, tratamiento realizados y secuelas presentes deben ser todos los originales y será retenidos sin devolución.

Estudios complementarios son sus correspondientes informes, que certifiquen la patología.

Es importante aclarar que el trámite es gratuito y tiene validez nacional. El CUD cuenta con una fecha de vencimiento, porque se considera que la situación de la persona con discapacidad es dinámica, se modifica, ya sea para contemplar un cambio en la modalidad de prestación o un agravamiento en su condición de salud. Debe renovarse en el plazo que indica la Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

En el caso de extraviarse el Certificado Único de Discapacidad debe realizarse la denuncia correspondiente e iniciarse todo el proceso nuevamente.

Las juntas evaluadoras funcionan

En Posadas: Hospital Madariaga en los antiguos consultorios externos que esta sobre la calle López Torres. Teléfono 0376-444878. de Lunes a viernes de 7 a 12 horas y lunes a jueves de 14 a 16 horas.

En la Dirección de Discapacidad: Funciona la Junta evaluadora que brinda apoyo a las otras juntas de la provincia a través de Videollamadas o zoom.

Esta ubicada en la planta baja del Ministerio de Salud Pública, Tel: 0376-444082 de lunes a viernes de 7 a 12 horas.

En Iguazú: de lunes a viernes 16 a 18 horas en la Av. Victoria Aguirre 142. tel: 03757-15431814

En Wanda: lunes a viernes de 16 a 18 horas.

En Alem: en el Centro de Rehabilitación Hospital Samic de Alem. Tel. 03754-420290 int. 117. Asesoramiento y entrega de requisitos martes y jueves de 7,30 a 12 horas. Lunes, miércoles y viernes 7.30 a 12 horas evaluación.

En Oberá: en el Servicio de Reahabilitación del Hospital Samic . Telefono 03755-582584, de lunes a viernes de 6 a 12 horas.

En Eldorado: en la Calle Mborore B°Eldorado III KM 10. Tel. 03751-425845 de lunes a viernes de 6,15 a 12 horas.

