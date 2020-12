Unas veinte familias tomaron un terreno en Garupá y los propietarios anticiparon que iniciarán acciones legales

Vecinos de Barrios Unidos de Garupá se asentaron sobre un amplio espacio verde ubicado en la intersección de la avenida de Las Américas y calle San Lorenzo. En diálogo con Misiones Online sostuvieron que pretenden edificar sobre él. Los propietarios del terreno indicaron que realizarán la denuncia.

Unas veinte familias, algunas con carpas y otros con sombrillas, de Barrios Unidos en la localidad de Garupá tomaron un terreno en la intersección de avenida de Las Américas y calle San Lorenzo, donde se encuentran desde ayer por la noche, más precisamente desde las 20:00 horas del martes.



Las personas inclusive «mensuraron» el terreno y, según expresaron en diálogo con Misiones Online, prevén edificar sobre él. Hasta el momento nadie ha realizado ninguna denuncia o reclamo por el lugar, por lo que las familias se turnan para hacer guardia y evitar que los saquen.

Desde el municipio, en tanto, señalaron que el terreno es propiedad de una familia de apellido Gottschalk y efectivos de la Policía de Misiones recorrieron el lugar, no obstante sin denuncia no pueden desalojarlos. En ese sentido, los vecinos indicaron que en la tarde de hoy mantendrán una reunión donde designarán a un vocero.

«El terreno pertenece a la familia. Ayer me avisaron sobre lo ocurrido y hoy me puse en contacto con mis primos para realizar la denuncia. Anteriormente ya me han intrusado y el problema dura entre uno y tres meses. Ya tomaremos las acciones judiciales correspondientes», expresó a este medio Julio Héctor Gottschalk.

Galería de fotos

DL-EP