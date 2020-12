El escribano Roberto Carlos Yegros fue oficialmente destituido de su matricula por las múltiples denuncias en su contra

Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones publicó el edicto por medio del cual se notificó que el escribano Roberto Carlos Yegros, titular del registro notarial número 7 de Posadas, fue destituido de su matrícula por las múltiples denuncias en su contra. Antes de llegar al máximo órgano judicial de la provincia, el Consejo Directivo del Colegio Notarial de Misiones había hecho lo propio pero el implicado apeló la medida, lo que obligó a la intervención del STJ.

En el edicto, “el Colegio Notarial de la Provincia de Misiones hace saber que el 4/11/2020 fue notificado que en los autos caratulados “Expte. N° 27- Año 2018 S/Inspección Ordinaria al Protocolo Año 2017, del Registro N° 7 El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones en su carácter de Tribunal de Superintendencia del Notariado, en acuerdo N° 27 de fecha 22 de octubre ha resuelto “1°) Aplicar al notario Roberto Carlos Yegros, titular del registro notarial N° 7 de la ciudad de Posadas, Misiones, la sanción disciplinaria de Destitución, prevista por el artículo 80 inc. d) con los alcances del art. 84, inc. d) de la Ley I N° 118, sanción que empezará a correr a partir de la mencionada fecha de notificación”.

El nombre de Roberto Carlos Yegros apareció en las crónicas periodísticas policiales en octubre pasado, cuando fue denunciado por supuesta estafa a una familia que pagó por un terreno que en definitiva nunca pudo adquirir. El mencionado profesional puso su firma certificando la operación, pero luego apareció un tercero reclamando la propiedad del terreno en cuestión.



El mismo escribano dio fe de una operación venta de un predio en Itacaruaré cuyo caso resultó emblemático porque hasta el gobierno provincial tuvo que intervenir para que su dueña lo recupere.

De esta manera, Yegros quedó oficialmente inhabilitado de por vida para llevar adelante el ejercicio notarial en Misiones.

El listado de las irregularidades detectadas en los escritos firmados por Roberto Carlos Yegros que fueron analizados por el STJ no deja violación sin cometer: falta de expedición de copia o testimonio de escritura matriz; error en el número de escritura; se omite consignar estado civil-fecha de nacimiento; falta de concordancia entre el nombre y el apellido de un compareciente y el documento de identidad mencionado en la escritura; falta de firma y sello del notario; falta de previa lectura final; falta de constancia de vigencia representación invocada – documento habilitante que no es otorgado por titular de dominio y cónyuge para asentimiento; falta de copia de poder que se dice agregar; falta de agregación de documento habilitante; falta de acreditación y justificación de carácter en que se actúa; documento sin facultades para donar; falta de justificación de carácter de herederos; omisión de agregación de acta de defunción; no se agrega partida de nacimiento; falta de acreditación y justificación de personería en forma íntegra.

SF-EP