En Posadas, alumno envió mensajes y stickers explícitamente sexuales a su profesora y ella lo denunció

Una joven profesora denunció que recibió mensajes obscenos a través de la aplicación de Whatsapp por parte de un pervertido, aparentemente alumno suyo, que no quiso identificarse. Ahora, Cibercrimen de la Policía trabaja para atrapar al acosador.

Según informó la Policía de Misiones, ayer la profesora denunció que recibió mensajes explícitamente sexuales en los que un anónimo la hizo temer por su seguridad.

“Usted me calienta mucho y no me puedo concentrar”, decía uno de los mensajes de textos que acompañados de stickers obscenos valieron la denuncia por “acoso sexual”.

La dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones tiene el número telefónico desde el cual enviaron los mensajes, así que los efectivos ya están a la caza del pervertido.

DL-CP+EP