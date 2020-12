El hijo de Michael Schumacher correrá en la Fórmula 1 el próximo año

Mick, el hijo de Michael Schumacher, fue anunciado por el equipo Haas F1 Team como piloto para la temporada 2021 de la Fórmula 1.

El apellido Schumacher regresará a la Fórmula 1 en la temporada 2021. Mick, el hijo de Michael, fue confirmado por el equipo Haas F1 Team para el año que viene y de esta manera hará su estreno como piloto titular en la categoría que su padre ganó siete títulos.

Aunque era un secreto a voces, hoy se terminó de confirmar. Schumacher tiene su lugar asegurado en la “Máxima” y será compañero de otro debutante como Nikita Mazepin, quien fue anunciado ayer. La dupla de nobeles pilotos tendrá la responsabilidad de ocupar las butacas de Kevin Magnussen y Romain Grosjean.



Schumacher, de 21 años, será el tercer miembro de la familia alemana en desembarcar en la Fórmula 1. Su progenitor y su tío Ralf fueron los que abrieron el camino dentro de la divisional.

«La perspectiva de estar en la parrilla de Fórmula 1 el año que viene me hace increíblemente feliz y simplemente me quedo sin palabras. Me gustaría agradecer al Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari y la Ferrari Driver Academy por depositar su confianza en mí. También quiero reconocer y extender mi amor a mis padres; sé que les debo todo”, manifestó el piloto que nació en Suiza, pero corre bajo bandera germana.

“Siempre he creído que haría realidad mi sueño de la Fórmula 1. Un gran agradecimiento también debe ir a todos los fanáticos del automovilismo que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Lo daré todo, como siempre lo hago, y espero emprender este viaje junto con Haas F1 y ellos”, concluyó.

En tanto, Schumacher tendrá su primer contacto con el monoplaza del equipo estadounidense en la última fecha en Abu Dhabi, donde tomará parte del primer entrenamiento y luego de la prueba de post temporada. Vale recordar que el nacido en Vufflens-le-Château iba a tener su bautismo arriba de un auto de la categoría en las tandas libres del GP de Eifel, pero las malas condiciones climáticas truncaron dicha posibilidad.

Fuente: La Mañana de Neuquén

CM-CP