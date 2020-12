Canasta Navideña: los productos no sufrieron grandes aumentos y los comerciantes celebran las buenas ventas que están teniendo

Todos los productos que hacen a una canasta navideña ya se consiguen en Posadas con un aumento del 20% con respecto al año pasado. Pan dulces a partir de los $100, budines a partir de $40 y sidras a partir de $80 pesos, son los precios que rondan los productos básicos de una caja de navidad.

A casi 3 semanas de la noche navideña las compras de los principales productos que no pueden faltar en la mesa de los misioneros están en marcha. Comerciantes de Posadas ofrecen canastas navideñas con precios accesibles para incentivar la venta.

“Ya armamos la bolsa solidaria navideña y tiene muy buena aceptación. Se está vendiendo muy bien y tenemos el pan dulce a $90, el budín a $36 pesos y la sidra está desde $85 hasta $180 pesos. La gente tiene que caminar y buscar precios porque hay mucha diferencia entre un comercio y otro”, explicó Ismael Ortigoza, presidente de la cooperativa de almaceneros a Misiones Online.

Por otra parte Lucas Kerps, gerente de Autoservicio Kerps indicó que los aumentos de este año no superaron a la inflación y por eso los precios no sufrieron grandes modificaciones que impacten en las compras navideñas.

“Nos encontramos con un budín muy económico que no alcanza los $50 pesos y el pan dulce que no llega a los $80 pesos que son de muy buena calidad de fabricas de primera. Vemos que en relación a otros productos de la canasta básica que encontramos no hay precios exorbitantes”, indicó.

Con una situación económica y social compleja, es un alivio para el bolsillo de los misioneros que los productos navideños no hayan registrado grandes aumentos. “En un punto crítico para los consumidores podemos dar buenas noticias porque la gran mayoría de los productos ninguno superó la inflación, nos encontramos con aumentos del 25% o 30% pero ninguno llega al 40%”, expresó Lucas Kerps, gerente de Autoservicio Kerps.

“Hubo un 10% de aumento en los productos navideños”, expresó y lo cierto es que la canasta navideña que ofrece Ismael Ortigoza solo tuvo un aumento de $100 pesos respecto al año pasado.

La sidra fue uno de los productos que menos aumentó, mientras que los productos de la mesa dulce como garrapiñadas, turrones y maníes tuvieron un aumento del casi 40%.

“La sidra fue uno de los productos que menos aumentó respecto al año pasado, sí se notó una baja en la oferta de algunas marcas que por cuestiones de producción no estuvieron presentes este año, pero es relativamente económica porque no llegan a $100 la botella”, comentó Lucas Kerps.

Este año fue complicado para todos los comerciantes que atravesaron distintas etapas en las ventas y también en el abastecimiento de stock.

“La realidad es que no había mucha expectativa porque los productos de fiesta tienen una particularidad, que cuando se negocia desde fábrica se hace a mitad de año y ahí estuvo la gran toma de decisión sobre qué volumen comprar teniendo en cuenta que estábamos a tres meses de haber iniciado la pandemia. Hoy nos arrepentimos un poco porque llegamos a fin de año con volúmenes de comercialización aceptables y estamos muy contentos pero se compró un 40% menos en general”, explicó Lucas Kreps.

Frente a esta situación el comerciante de Posadas adelantó que la mayoría de los negocios y supermercados podrían quedarse sin stock de los productos días antes de que llegue la navidad.

Ahora Fiestas, una alternativa para la canasta navideña

En vísperas de Navidad y de Fin de Año, manteniendo la sinergia pública privada, el Programa Provincial “Ahora Fiestas” estará vigente el período comprendido entre los días 20 y 30 de diciembre de 2020 con los siguientes beneficios en los comercios adheridos:

El programa estará vigente desde el 20 al 30 de diciembre y los comercios que deseen adherirse podrán hacerlo hasta el 29 de noviembre. Asimismo los comercios que ya se encuentren adheridos al programa Ahora Misiones no necesitaran volver a hacerlo.

El gobernador @herrerayflia lanzó esta mañana el programa “Ahora Fiestas”, una iniciativa para acompañar la economía de las familias misioneras con descuentos y bonificaciones durante las fiestas de fin de año, que estará vigente del 20 al 30 de diciembre. pic.twitter.com/yaxLkY8EMj — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) November 19, 2020

Financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés mediante la utilización de tarjetas de crédito del Banco Macro S.A. y Banco Credicoop, con un reintegro del 20 % en locales con sede central en misiones o del 15 % para locales con sede central fuera de misiones, ambos con tope de $4000 cuenta y tarjeta de crédito. Con un límite de compras de $50.000.

Las venta minoristas cayeron un 10%

La caída en noviembre fue del 10 % comparándola con el 2019, informó el presidente de Fedecámaras Rubén Manusovich.

Prácticamente todos los rubros relevados cayeron con la excepción de farmacias y un ligero repunte en alimentos y bebidas, las ventas fueron mejores en los almacenes de barrio, que tienen precios más accesibles que los hipermercados, comentó el dirigente.

En este año, complicado por la pandemia, los comerciantes esperamos con optimismo las ventas navidad y ofrecemos todo nuestro esfuerzo para lograr una canasta que llegue a la mesa de todos los argentinos.

SL-EP