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La Armada Argentina comenzó el examen psicotécnico en el Liceo Storni de Posadas y llama a los postulantes a participar

diciembre 2, 2020  10:56 am

La Armada Argentina comenzó el examen psicotécnico en el Liceo Storni de Posadas y llama a los postulantes a participar

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La Armada Argentina comenzó a tomar los exámenes de ingresos a los jóvenes que decidieron incorporarse a la Escuela Militar Naval para cursar la carrera de oficial de la Armada egresando como el grado de guardiamarina y con un título universitario de licenciado en Recursos Navales para la Defensa.

 

Quienes se inscribieron en las escuelas de formación de la Armada Argentina tienen que rendir miércoles, jueves y viernes en el Liceo Storni el examen psicotécnico. Se dividieron dos grupos para poder realizar las pruebas y cumplir con el protocolo sanitario que demanda la pandemia de coronavirus. 

 

Todos los postulantes deben concurrir con barbijo, alcohol en gel, lapicera, lápiz negro y goma de borrar. Los exámenes comienzan a las 7 de la mañana para el primer turno y a las 11 para el segundo turno. 

 

Las opciones que ofrece la Armada Argentina optar por integrar el Cuerpo de Comando, como Oficial Naval o Infante de Marina o el Cuerpo Profesional como Oficial de Intendencia.

 

 

La otra alternativa es incorporar a la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina y los interesados deben tener hasta 24 años como máximo al primero de marzo del año de ingreso y tener aprobado el nivel de educación secundaria.

 

Las especialidades que ofrecen comprende distintas disciplinas como técnico aeronáutico, maquinista, informático, operaciones, enfermería e infantería de marina. Las especialidades tienen una duración de 2 años y en todas ellas egresan con el grado militar de Cabo Segundo.

 

Listado de postulantes para la Armada Argentina

Fecha: 3 de diciembre

 

Primer Turno 7:00 

AVALOS MAGALI AYELÉN
BARRIOS EVELIN FLORENCIA
CONTRERAS WALTER EXEQUIEL
GALEANO NOELIA BELEN
GOMEZ YENIFER ITATI
GRZIWINSKI SOLANGE ARACELI
LOZANO FERNANDO DANIEL
MENDOZA FRANCISCO NAHUEL
OLIVERA FIORELA EDITH
PEDROZO CELESTE GABRIELA
PETITON BRANDON AGUSTIN
PIRES DANIEL ALBERTO
QUINTANA GREGORIO RAFAEL
QUIROGA LEANDRO FABRICIO
RAMIREZ BRIAN ISMAEL
RESCH GIMENA TERESITA
RIOS AGOSTINA CECILIA
RIQUELME GONZALEZ EMILCE GRACIELA
RIVAS RODOLFO SANTIAGO
RIVAS SPACIUX TOMAS EZEQUIEL
RODRIGUEZ BRISA MACARENA
RODRIGUEZ JULIETA GISELL
RODRIGUEZ MAIRA AGUSTINA
RODRIGUEZ FERREYRA TOMAS CARLOS
ROJAS MILAGROS
RUBERTO CAMILA BELEN
SALGUEIRO JAVIER ALBERTO
SALINAS ALEXANDER DE JESUS
SALINAS OSCAR ANIBAL
SANCHEZ LUZMILA GUADALUPE
SANTAGATA RODRIGO MAXIMILIANO
SANTANA MATOZO DANIELA ELIZABETH
SEGOVIA SILVA ESTEBAN AGUSTIN
SOLIS MARCELO IVAN
SOLIS SABRINA ANDREA
SOTELO EDGARDO SALVADOR
SOTELO DIEGO PABLO
SZESTALUK MELINA DAIANA
VERA GERMAN
VERA LUIS ALEJANDRO
VERA VIVIANA JAQUELINE
VERON MONICA GABRIELA
VERON FATIMA DANIELA
VIERA SANDRA MARIANA
WILMS MABEL
ZAYAS MAYCOL EZEQUIEL
AGUIRRE INES ITATI
ALVAREZ JOSE OMAR
ALVEZ AMALIA INES
AVALO MIKEOS ANTONIO
BLESS YANINA SOLEDAD
CORVO LEONELA ANGELEN
DA CUÑA BRISELA JULIANA
DE LIMA YESICA YELEN
FERNANDEZ YESICA ARACELI
GALEANO DANIELA TIZIANA
GONZALEZ MARCOS GABRIEL
GONZALEZ DANIEL JESUS
KLUG CENTURION RENATA ORIANA
KLUGE NOELIA ALEJANDRA
LOPEZ SILVINA ELIZABETH
WEBER MATIAS DANIEL

 

Segundo turno 11:00 horas

ACEVEDO TANIA AYELEN
AGUIRRE LIZ ANABEL
AILIO JUAN ANDRES
AMARILLA YADIRA MICHEL
AMARILLA CANDIA SIOMARA JAZMIN
APONTE NOELIA LETICIA
ARANDA MARIA MAGDALENA
BENITEZ ELIANA ANALIA
BRITEZ FLORENCIA SOLEDAED
BRITEZ GUSTAVO ANTONIO
BULAK CRISTIAN MARTIN
CABALLERO MARIANA NAHIARA
CARDOZO SEBASTIAN ALFONSO
CHUPIAK RAFAEL EXEQUIEL
CORONIL ROBERTO CARLOS
DOS SANTOS RUBEN OSMAR
FERNANDEZ YENIFER NOEMI
GARCIA IVAN ARMANDO
GAUTO YANINA SOLEDAD
GAYA ANGEL GABRIEL
GOMEZ LUCIANA ABIGAIL
GOMEZ JULIAN
HERMOSILLA RICARDO EZEQUIEL
JAUFMANN DAIANA AILEN
KLETKE ALEJANDRO EMANUEL
MARTINEZ NATALIA MARISOL
MELGAREJO WALTER RODRIGO
NEVEZ YESICA ANTONELLA
NUNES GRISELDA
NUÑEZ DENIS RAMONA
NUÑEZ FERNANDO MATIAS
ORREGO SOSA LUCAS GABRIEL
PINTOS DAIANA FABIOLA ITATI
REDEZ SAMUEL
RETAMAR ARACELI VANESA
RIBERO BRISA AYLEN
RODRIGUEZ FLORENCIA LUJAN
SANCHEZ IVAN ERNESTO
SZABAN MEZA SCHEILA ABIGAIL
TAINSKI AGUSTINA ALEJANDRA
TAINSKI CLARITZA NAHIR
TAÑSKI ESTEBAN JOSUE
VALDEZ AXEL FERNANDO
VICENTE DANIELA NOEMI
VILLALONGA YAMILA SOLEDAD
ZANCHEZ SILVANA MARCELA
MOLINA MIGUEL ANGEL
MUÑOZ INGRID DE LOS ANGELES
OJEDA LAURA JESICA
RAMIREZ NOELIA KARINA
RAMIREZ MIGUEL FACUNDO
ROSIAK YENIFER YULIANA
ROSIAK TANIA MICAELA
SOARES RAMONA DANIELA
SOTO RUBÉN DARÍO
TROCHE ELIANA KAREN
VAZQUEZ ANGEL JAVIER
VAZQUEZ DIEGO ISAIAS
VELAZQUEZ THALIA MICHEL
VERA FACUNDO DAMIAN
ZACH ROCIO BELEN
CARTAGENA JOAN MANUEL

 

Fecha: Jueves 4 de diciembre 

 

Primer Turno 07:00 horas

ACOSTA ELISEO DE JESUS
ACUÑA ELBA GABRIELA
ALEGRE ELVA ANGÉLICA MARÍA
ALEGRE AUGUSTO RUBEN
ALMIRON AXEL AGUSTIN
ALMIRON LUZ KAREN ITATI
ALMIRON CLARA ANAHI GUADALUPE
ALONSO YESICA VALERIA
ALVAREZ EXENIA EVELIN
ALVAREZ AIMAHRA DENISE
ALVES RAMON GABRIEL
AMARILLA ALEJANDRO NAZARIO
AMARILLA SAMUEL ALEJANDRO
ARAUJO FIORELA FLORENCIA
AYALA MISTICA DOLORES
BARBOZA SOFIA BELEN
BAZ VANINA AYELEN
BECKER CINTIA MABEL
BENITEZ BRAIAN GASTON
BENITEZ HERNAN NAHUEL
BENITEZ IVANA ESTEFANIA
BENITEZ FIORELA FATIMA
BRUZZONE AGUIRRE ORIANA EDITH
CABALLERO LISANDRO TOBIAS
CANTARINI MARIANA ANTONELLA
CARDOZO KAREN CAMILA
CARDOZO RUTH ADRIANA
CASLSZAN DEL PUERTO CRISTIAN EZEQUIEL
CENTURION TOBIAS SANTIAGO
DE LIMA MANUEL RUBEN
DIAZ ELISANDRA PAOLA
DINIZ DANIELA
DRESCH PEDRO HERNAN
DUARTE FLORENCIA MAGALI
ESPINDOLA ESTELA ELIZABETH
ESPINDOLA LUIS ALEJANDRO
FABIU JOEL GERMAN
FERNANDEZ PATRICIA
FERNANDEZ MATIAS JOSE
FERRARI ALEJANDRO LEONEL
FRUTOS ARIANA MAGALI
GALARZA ERNESTINA ABRIL
GALEANO EVELYN EDITH
GALEANO BOGADO JOAQUIN ISMAEL
GARCIA ROCIO ERNESTINA
GAUNA HERNAN SANTIAGO
OJEDA ROBERTO
RAMOS TAMARA AYELEN
RIBEIRO BRENDA ABRIL
RIVERO SILVANA GUADALUPE
RODRIGUEZ ANDREA ISABEL
RODRIGUEZ CLAUDIA ROSANA
SANABRIA LUIS EZEQUIEL
SAS MAXIMILANO REY
SEQUEIRA BARRIENTOS CARLOS MARTIN
SERBIN GLORIA RAQUEL
SPOSATO FEDERICO AGUSTIN
STUCKERT CRISTIAN LEONARDO
TONIOLO GERMAN VALENTIN
VILLAR AZAMENDRI LUZ DAIANA
GONZALEZ CAMILA DANIELA ELIZABETH

 

Segundo turno 11:00 horas 

 

AGUERO FACUNDO ISMAEL
ALEGRE SOFIA ANABELLA
ALUSTIZA DIEGO IVAN
AMARILLA ALEXANDER ALFREDO
ARMOA AYMARA VICTORIA
AYALA YOVANA ELIZABETH
BARREYRO GERMAN GABRIEL
BORDEÑUK MARTIN ENRIQUE
DELGADO BRAIAN EXEQUIEL ARI
FERNANDES MARCIA YAMILA
FERNANDEZ CARLOS ALEXIS
FERNANDEZ FRANCO GASTON
FERNANDEZ JAQUELIN LUCIA
FERNANDEZ DOS SANTOS CELIA REBECA
GALEANO KEVIN GUILLERMO
GIMENEZ MICAELA GISEL
GIMENEZ EMILIANO ARIEL
GIMENEZ GONZALO SAMUEL
GOMEZ DE OLIVERA MAKENA NAIM
GRYSZCZUK SOLANGE ADRIANA
GRYSZCZUK RAIZZA ANTONELLA
HARTMANN MARIA ITATI
KUTTI PABLO HUGO
LACONI MICAELA
LANZI EZEQUIEL JOSE MARIA
LEIBA VICTORIA SARAI
LEYTON PABLO ISAIAS
LEZCANO AGUSTINA MILAGROS AYLEEN
LOPEZ MATIAS
LUCERO LEONARDO ANDRES
MACIEL MILAGROS ANABELLA
MACIEL SEBASTIAN MAXIMINO
MARECO NATALI ELIANA
MARQUES YANINA ITATI
MARTINEZ MIRIAN LUJAN
MERELES ZULMA NOEMI
MERES DAVID ALBERTO
MOROZ MILAGROS AGUSTINA
NACIMIENTO MARIA ROCIO
NUÑEZ ROCIO ITATI
NUÑEZ LAUTARO EMMANUEL
NUÑEZ LUCIANO EMANUEL
OJEDA CRISTIAN FERNANDO
PADIA ALAIN EDELMAR
PAIVA NADIA ORIANA
PANIAGUA RAMON AGUSTIN
ACOSTA ALAN JOSE GASTON
ALVES JOSIAS RUBEN
ARANDA LORENA CRISTINA
BRESCA MILAGROS ITATI
CANCHI HUGO ALBERTO
CARDOZO DAMIAN NAHUEL
FERNANDEZ GUSTAVO GABRIEL
GOMEZ ALEJANDRA MICAELA
GONZALEZ MAURICIO GABRIEL
IFRAN MAGALI SOLEDAD
LOPEZ DAN NICOLAS
LOPEZ TAMARA ELIZABETH
MACHADO SILVANA ESTER
MEDINA MARIELA NOEMI
MELGAREJO MELINA ANDREA

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