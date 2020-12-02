La Armada Argentina comenzó el examen psicotécnico en el Liceo Storni de Posadas y llama a los postulantes a participar
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La Armada Argentina comenzó a tomar los exámenes de ingresos a los jóvenes que decidieron incorporarse a la Escuela Militar Naval para cursar la carrera de oficial de la Armada egresando como el grado de guardiamarina y con un título universitario de licenciado en Recursos Navales para la Defensa.
Quienes se inscribieron en las escuelas de formación de la Armada Argentina tienen que rendir miércoles, jueves y viernes en el Liceo Storni el examen psicotécnico. Se dividieron dos grupos para poder realizar las pruebas y cumplir con el protocolo sanitario que demanda la pandemia de coronavirus.
Todos los postulantes deben concurrir con barbijo, alcohol en gel, lapicera, lápiz negro y goma de borrar. Los exámenes comienzan a las 7 de la mañana para el primer turno y a las 11 para el segundo turno.
Las opciones que ofrece la Armada Argentina optar por integrar el Cuerpo de Comando, como Oficial Naval o Infante de Marina o el Cuerpo Profesional como Oficial de Intendencia.
La otra alternativa es incorporar a la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina y los interesados deben tener hasta 24 años como máximo al primero de marzo del año de ingreso y tener aprobado el nivel de educación secundaria.
Las especialidades que ofrecen comprende distintas disciplinas como técnico aeronáutico, maquinista, informático, operaciones, enfermería e infantería de marina. Las especialidades tienen una duración de 2 años y en todas ellas egresan con el grado militar de Cabo Segundo.
Listado de postulantes para la Armada Argentina
Fecha: 3 de diciembre
Primer Turno 7:00
|AVALOS
|MAGALI AYELÉN
|BARRIOS
|EVELIN FLORENCIA
|CONTRERAS
|WALTER EXEQUIEL
|GALEANO
|NOELIA BELEN
|GOMEZ
|YENIFER ITATI
|GRZIWINSKI
|SOLANGE ARACELI
|LOZANO
|FERNANDO DANIEL
|MENDOZA
|FRANCISCO NAHUEL
|OLIVERA
|FIORELA EDITH
|PEDROZO
|CELESTE GABRIELA
|PETITON
|BRANDON AGUSTIN
|PIRES
|DANIEL ALBERTO
|QUINTANA
|GREGORIO RAFAEL
|QUIROGA
|LEANDRO FABRICIO
|RAMIREZ
|BRIAN ISMAEL
|RESCH
|GIMENA TERESITA
|RIOS
|AGOSTINA CECILIA
|RIQUELME GONZALEZ
|EMILCE GRACIELA
|RIVAS
|RODOLFO SANTIAGO
|RIVAS SPACIUX
|TOMAS EZEQUIEL
|RODRIGUEZ
|BRISA MACARENA
|RODRIGUEZ
|JULIETA GISELL
|RODRIGUEZ
|MAIRA AGUSTINA
|RODRIGUEZ FERREYRA
|TOMAS CARLOS
|ROJAS
|MILAGROS
|RUBERTO
|CAMILA BELEN
|SALGUEIRO
|JAVIER ALBERTO
|SALINAS
|ALEXANDER DE JESUS
|SALINAS
|OSCAR ANIBAL
|SANCHEZ
|LUZMILA GUADALUPE
|SANTAGATA
|RODRIGO MAXIMILIANO
|SANTANA MATOZO
|DANIELA ELIZABETH
|SEGOVIA SILVA
|ESTEBAN AGUSTIN
|SOLIS
|MARCELO IVAN
|SOLIS
|SABRINA ANDREA
|SOTELO
|EDGARDO SALVADOR
|SOTELO
|DIEGO PABLO
|SZESTALUK
|MELINA DAIANA
|VERA
|GERMAN
|VERA
|LUIS ALEJANDRO
|VERA
|VIVIANA JAQUELINE
|VERON
|MONICA GABRIELA
|VERON
|FATIMA DANIELA
|VIERA
|SANDRA MARIANA
|WILMS
|MABEL
|ZAYAS
|MAYCOL EZEQUIEL
|AGUIRRE
|INES ITATI
|ALVAREZ
|JOSE OMAR
|ALVEZ
|AMALIA INES
|AVALO
|MIKEOS ANTONIO
|BLESS
|YANINA SOLEDAD
|CORVO
|LEONELA ANGELEN
|DA CUÑA
|BRISELA JULIANA
|DE LIMA
|YESICA YELEN
|FERNANDEZ
|YESICA ARACELI
|GALEANO
|DANIELA TIZIANA
|GONZALEZ
|MARCOS GABRIEL
|GONZALEZ
|DANIEL JESUS
|KLUG CENTURION
|RENATA ORIANA
|KLUGE
|NOELIA ALEJANDRA
|LOPEZ
|SILVINA ELIZABETH
|WEBER
|MATIAS DANIEL
Segundo turno 11:00 horas
|ACEVEDO
|TANIA AYELEN
|AGUIRRE
|LIZ ANABEL
|AILIO
|JUAN ANDRES
|AMARILLA
|YADIRA MICHEL
|AMARILLA
|CANDIA SIOMARA JAZMIN
|APONTE
|NOELIA LETICIA
|ARANDA
|MARIA MAGDALENA
|BENITEZ
|ELIANA ANALIA
|BRITEZ
|FLORENCIA SOLEDAED
|BRITEZ
|GUSTAVO ANTONIO
|BULAK
|CRISTIAN MARTIN
|CABALLERO
|MARIANA NAHIARA
|CARDOZO
|SEBASTIAN ALFONSO
|CHUPIAK
|RAFAEL EXEQUIEL
|CORONIL
|ROBERTO CARLOS
|DOS SANTOS
|RUBEN OSMAR
|FERNANDEZ
|YENIFER NOEMI
|GARCIA
|IVAN ARMANDO
|GAUTO
|YANINA SOLEDAD
|GAYA
|ANGEL GABRIEL
|GOMEZ
|LUCIANA ABIGAIL
|GOMEZ
|JULIAN
|HERMOSILLA
|RICARDO EZEQUIEL
|JAUFMANN
|DAIANA AILEN
|KLETKE
|ALEJANDRO EMANUEL
|MARTINEZ
|NATALIA MARISOL
|MELGAREJO
|WALTER RODRIGO
|NEVEZ
|YESICA ANTONELLA
|NUNES
|GRISELDA
|NUÑEZ
|DENIS RAMONA
|NUÑEZ
|FERNANDO MATIAS
|ORREGO SOSA
|LUCAS GABRIEL
|PINTOS
|DAIANA FABIOLA ITATI
|REDEZ
|SAMUEL
|RETAMAR
|ARACELI VANESA
|RIBERO
|BRISA AYLEN
|RODRIGUEZ
|FLORENCIA LUJAN
|SANCHEZ
|IVAN ERNESTO
|SZABAN MEZA
|SCHEILA ABIGAIL
|TAINSKI
|AGUSTINA ALEJANDRA
|TAINSKI
|CLARITZA NAHIR
|TAÑSKI
|ESTEBAN JOSUE
|VALDEZ
|AXEL FERNANDO
|VICENTE
|DANIELA NOEMI
|VILLALONGA
|YAMILA SOLEDAD
|ZANCHEZ
|SILVANA MARCELA
|MOLINA
|MIGUEL ANGEL
|MUÑOZ
|INGRID DE LOS ANGELES
|OJEDA
|LAURA JESICA
|RAMIREZ
|NOELIA KARINA
|RAMIREZ
|MIGUEL FACUNDO
|ROSIAK
|YENIFER YULIANA
|ROSIAK
|TANIA MICAELA
|SOARES
|RAMONA DANIELA
|SOTO
|RUBÉN DARÍO
|TROCHE
|ELIANA KAREN
|VAZQUEZ
|ANGEL JAVIER
|VAZQUEZ
|DIEGO ISAIAS
|VELAZQUEZ
|THALIA MICHEL
|VERA
|FACUNDO DAMIAN
|ZACH
|ROCIO BELEN
|CARTAGENA
|JOAN MANUEL
Fecha: Jueves 4 de diciembre
Primer Turno 07:00 horas
|ACOSTA
|ELISEO DE JESUS
|ACUÑA
|ELBA GABRIELA
|ALEGRE
|ELVA ANGÉLICA MARÍA
|ALEGRE
|AUGUSTO RUBEN
|ALMIRON
|AXEL AGUSTIN
|ALMIRON
|LUZ KAREN ITATI
|ALMIRON
|CLARA ANAHI GUADALUPE
|ALONSO
|YESICA VALERIA
|ALVAREZ
|EXENIA EVELIN
|ALVAREZ
|AIMAHRA DENISE
|ALVES
|RAMON GABRIEL
|AMARILLA
|ALEJANDRO NAZARIO
|AMARILLA
|SAMUEL ALEJANDRO
|ARAUJO
|FIORELA FLORENCIA
|AYALA
|MISTICA DOLORES
|BARBOZA
|SOFIA BELEN
|BAZ
|VANINA AYELEN
|BECKER
|CINTIA MABEL
|BENITEZ
|BRAIAN GASTON
|BENITEZ
|HERNAN NAHUEL
|BENITEZ
|IVANA ESTEFANIA
|BENITEZ
|FIORELA FATIMA
|BRUZZONE AGUIRRE
|ORIANA EDITH
|CABALLERO
|LISANDRO TOBIAS
|CANTARINI
|MARIANA ANTONELLA
|CARDOZO
|KAREN CAMILA
|CARDOZO
|RUTH ADRIANA
|CASLSZAN DEL PUERTO
|CRISTIAN EZEQUIEL
|CENTURION
|TOBIAS SANTIAGO
|DE LIMA
|MANUEL RUBEN
|DIAZ
|ELISANDRA PAOLA
|DINIZ
|DANIELA
|DRESCH
|PEDRO HERNAN
|DUARTE
|FLORENCIA MAGALI
|ESPINDOLA
|ESTELA ELIZABETH
|ESPINDOLA
|LUIS ALEJANDRO
|FABIU
|JOEL GERMAN
|FERNANDEZ
|PATRICIA
|FERNANDEZ
|MATIAS JOSE
|FERRARI
|ALEJANDRO LEONEL
|FRUTOS
|ARIANA MAGALI
|GALARZA
|ERNESTINA ABRIL
|GALEANO
|EVELYN EDITH
|GALEANO BOGADO
|JOAQUIN ISMAEL
|GARCIA
|ROCIO ERNESTINA
|GAUNA
|HERNAN SANTIAGO
|OJEDA
|ROBERTO
|RAMOS
|TAMARA AYELEN
|RIBEIRO
|BRENDA ABRIL
|RIVERO
|SILVANA GUADALUPE
|RODRIGUEZ
|ANDREA ISABEL
|RODRIGUEZ
|CLAUDIA ROSANA
|SANABRIA
|LUIS EZEQUIEL
|SAS
|MAXIMILANO REY
|SEQUEIRA BARRIENTOS
|CARLOS MARTIN
|SERBIN
|GLORIA RAQUEL
|SPOSATO
|FEDERICO AGUSTIN
|STUCKERT
|CRISTIAN LEONARDO
|TONIOLO
|GERMAN VALENTIN
|VILLAR AZAMENDRI
|LUZ DAIANA
|GONZALEZ
|CAMILA DANIELA ELIZABETH
Segundo turno 11:00 horas
|AGUERO
|FACUNDO ISMAEL
|ALEGRE
|SOFIA ANABELLA
|ALUSTIZA
|DIEGO IVAN
|AMARILLA
|ALEXANDER ALFREDO
|ARMOA
|AYMARA VICTORIA
|AYALA
|YOVANA ELIZABETH
|BARREYRO
|GERMAN GABRIEL
|BORDEÑUK
|MARTIN ENRIQUE
|DELGADO
|BRAIAN EXEQUIEL ARI
|FERNANDES
|MARCIA YAMILA
|FERNANDEZ
|CARLOS ALEXIS
|FERNANDEZ
|FRANCO GASTON
|FERNANDEZ
|JAQUELIN LUCIA
|FERNANDEZ DOS SANTOS
|CELIA REBECA
|GALEANO
|KEVIN GUILLERMO
|GIMENEZ
|MICAELA GISEL
|GIMENEZ
|EMILIANO ARIEL
|GIMENEZ
|GONZALO SAMUEL
|GOMEZ DE OLIVERA
|MAKENA NAIM
|GRYSZCZUK
|SOLANGE ADRIANA
|GRYSZCZUK RAIZZA
|ANTONELLA
|HARTMANN
|MARIA ITATI
|KUTTI
|PABLO HUGO
|LACONI
|MICAELA
|LANZI
|EZEQUIEL JOSE MARIA
|LEIBA
|VICTORIA SARAI
|LEYTON
|PABLO ISAIAS
|LEZCANO
|AGUSTINA MILAGROS AYLEEN
|LOPEZ
|MATIAS
|LUCERO
|LEONARDO ANDRES
|MACIEL
|MILAGROS ANABELLA
|MACIEL
|SEBASTIAN MAXIMINO
|MARECO
|NATALI ELIANA
|MARQUES
|YANINA ITATI
|MARTINEZ
|MIRIAN LUJAN
|MERELES
|ZULMA NOEMI
|MERES
|DAVID ALBERTO
|MOROZ
|MILAGROS AGUSTINA
|NACIMIENTO
|MARIA ROCIO
|NUÑEZ
|ROCIO ITATI
|NUÑEZ
|LAUTARO EMMANUEL
|NUÑEZ
|LUCIANO EMANUEL
|OJEDA
|CRISTIAN FERNANDO
|PADIA
|ALAIN EDELMAR
|PAIVA
|NADIA ORIANA
|PANIAGUA
|RAMON AGUSTIN
|ACOSTA
|ALAN JOSE GASTON
|ALVES
|JOSIAS RUBEN
|ARANDA
|LORENA CRISTINA
|BRESCA
|MILAGROS ITATI
|CANCHI
|HUGO ALBERTO
|CARDOZO
|DAMIAN NAHUEL
|FERNANDEZ
|GUSTAVO GABRIEL
|GOMEZ
|ALEJANDRA MICAELA
|GONZALEZ
|MAURICIO GABRIEL
|IFRAN
|MAGALI SOLEDAD
|LOPEZ
|DAN NICOLAS
|LOPEZ
|TAMARA ELIZABETH
|MACHADO
|SILVANA ESTER
|MEDINA
|MARIELA NOEMI
|MELGAREJO
|MELINA ANDREA