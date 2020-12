Hasta que el coronavirus los separe: los divorcios en pandemia y lo que deja el covid tras su paso

El aislamiento social preventivo y obligatorio no solo generó que más familias puedan compartir más tiempo bajo el mismo techo, sino que ocasionó que en este tiempo de pandemia decidan romper o no sus relaciones. En ese sentido, desde el Registro Provincial de Personas sostienen que aún no se puede determinar cuál será el número de divorcios postpandemia y que así como el número importante de nacimientos que se registrarían entre diciembre del 2020 y enero de próximo año, recién se tendrá claridad de los efectos del covid en el 2021.

Según la Directora del Registro Provincial de Personas, Virginia Alejandra Soto, el comparativo anual refleja una baja en el número de uniones matrimoniales, sin embargo estas cifras podrían responder al cierre temporal de los servicios durante los inicios de la cuarentena. Por otro lado, en relación a los divorcios, los número se mantienen.

Al cierre del año pasado el total de divorcios ascendió a los 1942. Haciendo un comparativo con este año, entre el 01 de enero hasta el 24 de noviembre del 2019 versus el mismo periodo de este año, el año pasado se registraron 1723 disoluciones sobre las 880 del 2020.

«No hay un efecto postcuarentena todavía que se pueda visualizar porque si hubo un rompimiento de relación en cuarentena, recién estaría presentando la demanda de divorcio, lo que quiere decir que la sentencia podría llegar a salir recién el año que viene».

Soto explicó que el efecto rebote de todo este contexto recién se verá reflejado en la cantidad de sentencias que recaigan en los juzgados el año que viene, pero no este año. «El número de solicitudes en la provincia hasta la fecha se mantuvo».

En relación a los matrimonios, la funcionaria provincial explicó que hubo un récord en el 2019. «Tuvimos más de 5.000 matrimonios celebrados en el 2019 y este año estuvimos dos meses cerrados en cuanto a la celebración de matrimonio. Julio es una fecha muy elegida y nosotros teníamos una reprogramación de fechas y muchos que reprogramaron lo hicieron para fin de año».

2020

Matrimonio: 3199

3199 Uniones convivenciales: 349

349 Ceses: 13

2019

Matrimonio: 5050

5050 Uniones convivenciales: 601

601 Ceses:12

Fuente: Registro Provincial de las personas al mismo periodo al 24 de noviembre del 2020

Explicó que aún faltan los meses claves como diciembre. «Hoy tenemos todos los turnos otorgados los viernes hasta enero».

La directora del Registro Provincial de las Personas precisó que otros efectos como un alto número de nacimientos entre diciembre y enero también serán registrados el otro año y serán un desafío.

En ese sentido, un informe del diario La Nación revela que los números que manejan los juzgados de familia indican que la cuarentena no fue sencilla para las familias.

«Estamos viviendo una verdadera pandemia de divorcios», comentó Andrea Efron, mediadora prejudicial, especializada en derecho familiar y en procesos de divorcios pacíficos. Las audiencias de mediación predivorcio aumentaron un 35% desde marzo.

Por su parte, Osvaldo Ortemberg, abogado de familia señaló que «hoy, las parejas no se separan por una infidelidad sino por la convivencia».

«Los abogados siempre decimos que marzo es temporada alta de divorcios porque la relación se deteriora por los 15 días de convivencia de las vacaciones. Esto es eso mismo pero potenciado. La cuarentena puso en evidencia la desigual división de tareas que se da en la mayoría de las familias. Y las nuevas tareas que aparecieron, como el acompañamiento escolar recayó sobre las mujeres», explica la abogada Eliana Groisman.

El informe del medio precisó que un estudio del Observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA marca que la crisis del coronavirus deterioró la relación de una de cada tres parejas. Al comienzo de la pandemia, el observatorio realizó el estudio «Familia, pareja y crianza en contexto de pandemia». Compararon cómo se sentían las parejas a los 10 días y a los 80 días de encierro. La conclusión principal fue que el ánimo general la relación empeoró con el correr de los días.

El 30% dijo que la relación de pareja se deterioró en los primeros dos meses y medio de la cuarentena. Además, los que mayores problemas de pareja enfrentan fueron los que viven separados, seguidos por los que conviven con hijos chicos.

Cuando se hizo un estudio similar a los seis meses de la pandemia, el 36% de los consultados dijo que la relación con su pareja se deterioró por la crisis del coronavirus. De los vínculos familiares, fue la relación que más empeoró par la pandemia.

Tendencia en cuarentena: personas separadas hace mucho que formalizan su divorcio

Por su parte, la abogada independiente Carina Castillo, aclaró que la mediación es una instancia anterior a la judicialización, pero en cuestiones relativas a alimentos, cuidado personal régimen de comunicación y contacto donde los padres intentan ponerse d acuerdo antes de llegar al juzgado para que decida un juez.

«Si no se llega a un acuerdo se concurre al juez para que dirima la cuestión. En los divorcios no ocurre eso porque lo que se trata es de disolver el vínculo y eso trae aparejado peleas relativas a los bienes adquiridos durante el matrimonio.

«A mí no me tocaron divorcios amorosos, que estando en etapa de audiencia de conciliación los esposos se reconcilien», precisó.

Sin embargo señaló que una particularidad que notó en el mes pasado es la formalización del divorcio, es decir personas que estaban separadas desde hace mucho tiempo.

«Solo en octubre inicié cinco divorcios de personas de alrededor de 50 años pero que están separados desde hace mucho tiempo y que quieren regularizar su situación ya que están en pareja con otras personas», precisó Castillo.

Un boom de bebés durante la pandemia y post covid: los «cuarentenials»

Según una encuesta realizada por la consultora Adecco Argentina un 50% de los encuestados considera que, debido a la pandemia y al encierro, habrá una mayor cantidad de nacimientos hacia el inicio del 2021.

En tanto, un 70% estima que habrá una mayor cantidad de divorcios y separaciones post pandemia.

«Esta convivencia forzada va a llevar un boom de nacimientos, pero también a la exacerbación de discrepancias teniendo en cuenta que no hay una posibilidad de salir», pronosticó un vocero de la consultora.

Coincidió Soto quien afirmó que otra tendencia importante será el número alto de nacimientos que registrarán a finales de este año e inicios del otro, por lo que los organismo deberán organizarse en relación a las licencias.

