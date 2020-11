Sin contacto entre los bailarines el Ballet Folklórico Municipal se prepara para participar del Festival del Litoral que será virtual

La Escuela Municipal de Danzas “María Luisa Alonso de Zambrano” se está preparando para participar de la edición virtual del Festival del Litoral. Con 14 bailarines y un chamamé sin contacto entre los bailarines este año el ballet será muy distinto pero estará presente en el tradicional evento de Misiones.

“Nos estamos preparando arduamente con todo el protocolo de distanciamiento por la cantidad de bailarines que pueden estar en el escenario para el Festival del Litoral que va a hacer de forma online, vamos a grabar en el Anfiteatro y se va a transmitir por Canal 12 y por TV Pública”, explicó Luara Romero, directora del Ballet Folklórico Municipal en diálogo con Misiones Online.

“Estuvimos muchos meses sin clases, cada uno en su casa entrenando y todo salió como una vorágine de fin de año, pero le estamos poniendo lo mejor que podemos”, comentó Laura Romero, directora de la Escuela Municipal de Danzas.

El número de bailarines que estará sobre el escenario será de 14 y bailarán manteniendo la distancia de un metro. “Es el que está permitido por protocolo en el escenario a la vez y vamos a presentar un cuadro sobre el agua que está aquejando a todo Misiones, la falta, el exceso, la sequía y hacemos un homenaje con unos gualambao al agua”, adelantó la directora del Ballet Folklórico.

El Festival del Litoral será de forma virtual y sin la presencia del público, que será transmitido en vivo por televisión y luego en plataformas virtuales. El evento tendrá una duración de 3 días y será en el Anfiteatro Antonio Ramírez de Posadas.

Todos los artistas compartirán un mismo escenario, y desde ahí se realizará la transmisión televisiva. Luego la grabación se subirá a YouTube y Facebook.

“La primera presentación que tuvimos este año fue por los 150 de años de Posadas en la cascada y también estuvimos en el Montoya por la vigilia de Andresito, presentamos Posadeña Linda con la banda municipal, grabado en pista y es lo que estamos haciendo en este momento”, contó Laura Romero sobre algunas de las presentación que tuvieron este año.



Muchas cosas cambiaron desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y bailar fue uno de ellos. “Nos tuvimos que adaptar porque estamos en un tiempo donde un chamamé no se baila abrazado y parece una dicotomía porque es como que no fuera chamamé si uno no está abrazados pero bueno tuvimos que adaptarnos, aprender nuevas formas y desde la Secretaría de Cultura y Turismo que dirige Benito del Puerto, estamos todos trabajando en esta nueva forma de hacer un Festival del Litoral”, relató.

Las coreografías tuvieron que ser adaptadas por la situación sanitaria y los bailarines no podrán tener contacto, manteniendo la distancia de un metro. “No es enlazado, hicimos como una especie de cuadro de proyección. No tiene nada que ver con lo tradicional pero es como podemos bailar ahora pero no queríamos dejar de estar presente, la danza tiene que responder como siempre a todas las realidades humanas y esto es lo que nos toco ahora”, inició.

SL-EP