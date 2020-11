En el Día Nacional del Mate, sommelier misionera destacó el potencial de la infusión argentina por excelencia y sus múltiples beneficios

Rocío Cáceres, sommelier misionera y además fundadora de la marca de té en hebras Rosée Tea Blends, dialogó con Misiones Online sobre el mate, la infusión nacional por excelencia y contó además sobre su experiencia mezclando las hojas de la yerba mate con otros ingredientes, experimentando en la búsqueda de nuevos sabores y aromas.

“Nuestra infusión, el mate, merecía tener su día. El mate puede disfrutarse en infusiones como el tradicional, otros alimentos, en productos de belleza y hasta en la moda. Es una hoja que tiene gran versatilidad. A diferencia del té, que en su mayoría se exporta, al mate lo tomamos desde que nacemos”, manifestó.

Con flores, frutas, especias y hierbas, la sommelier busca dejar su impronta en el té misionero, pero también decidió incorporar a la yerba, obteniendo hasta el momento cuatro tipos de mezclas: “Tiene una molienda semigruesa, parecida a la yerba canchada, con palo, polvo y hojas grandes para aquellos que deseen beberlo como té y para los que quieran ponerle una cucharada a su mate y tomarlo de forma tradicional”.

Desde su experiencia presentando a la yerba en otros puntos del mundo, Cáceres aseguró que se trata de un verdadero orgullo. Según describió, se trata de una sensación nacida a partir del momento en que tomamos dimensión del alcance y el reconocimiento que tiene el mate argentino a nivel global.

“Hay gente fanática del mate que es de Chile, Venezuela o Europa. Son muchos los que lo conocen. Me ha pasado que, al probar la infusión, decían ‘¡Oh, yes, yerba mate is very good!’ y eso se sentía tan bien. Te da mucho orgullo porque representa además todo el trabajo de la gente detrás de la producción y elaboración”, contó.

Las múltiples propiedades del mate

La sommelier explicó que el mate, además, cuenta con múltiples beneficios como ser una bebida antioxidante con gran cantidad de polifenoles, mejora las defensas naturales del organismo, tiene hierro, calcio, magnesio y vitamina C: “Hoy en día la gente quiere conocer todo lo que le incorpora a su organismo, y cuando le contás eso más les gusta”.

No es lo mismo beber una infusión que tomarse un mate: mientras en la infusión se consume aproximadamente tres gramos de yerba, en un mate hay 40 gramos. “Para un litro de agua necesitamos 40 gramos de yerba y a veces tomamos más de dos termos, o le sumamos un tereré a la tarde”.

Según precisó, teniendo en cuenta las propiedades con las que cuenta, esto hace que sean muchos los que se interesen por la bebida en su formato original. “Al mate también se le pueden agregar otros ingredientes: hierbas, flores, frutos cítricos, anís, jengibre o canela, que le queda muy bien. La yerba mate tiene muchísimo que ofrecer”, cerró.

