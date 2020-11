Coronavirus: una persona con diabetes, obesidad u otras patologías tiene mayor riesgo al contraer covid que un paciente con VIH controlado

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el SIDA, Zulma Nocenti, responsable del Programa VIH Sida en Misiones resaltó la importancia de la detección temprana. Informó que hasta el cierre del tercer trimestre de este año se registraron 93 nuevos casos en la provincia.

Durante la pandemia, el Programa VIH SIDA continuó su trabajo con normalidad, según informó Nocenti.

En esa línea, destacó que al cierre del tercer trimestre del 2020 el número de personas que contrajeron la enfermedad fue menor respecto al mismo periodo del año pasado y precisó que en Misiones, hasta finales de septiembre, aproximadamente 2189 se encuentran en tratamiento.

«No sabría decirte si influyó o no el aislamiento preventivo, pero a pesar de la pandemia sé que hemos insistido mucho en el cuidado personal y estuvimos proporcionando preservativos».

Coronavirus y VIH

La especialista destacó que una persona con VIH controlada, es decir que mantiene su tratamiento y es portador, no tiene mayor riesgo que otras.

«Hay un cuadro a nivel nacional donde figuran las patologías relevantes como la obesidad, la insuficiencia cardiaca, el asma, diabetes, pero los inmunocomprometidos son muy poquitos».

En esa línea, la médico infectóloga resaltó la importancia de la detección temprana y el control de la enfermedad.

«Se comprobó que los portadores de VIH tienen el mismo riesgo de contraer o no la enfermedad que una persona saludable. Es decir, si se cuida, no la va a contraer y tampoco si alguno lo contrajo no será peor la evolución, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento».

Diagnóstico tardío de VIH

Hasta finales del año pasado en lo que respecta a VIH-sida y sífilis, Misiones registraba un 41% de diagnóstico tardío lo cual se traduce en que los pacientes descubren la enfermedad cuando está en un estado avanzado; con esa cifra la provincia supera la media nacional que es de 36%. El dato se desprende del Boletín sobre VIH-sida, Sífilis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) presentado por la Secretaría de Salud de la Nación al cierre del año pasado.

«Recién haremos el relevamiento a fin de año, al igual que la mortandad, pero dentro de los pacientes que tenemos hasta septiembre, en general a la mayoría se diagnostica cuando fueron a donar sangre, o la embarazada que se hace los controles o los jóvenes que tienen el acceso gratuito al análisis».

Recordó que en cualquier hospital de la provincia y pueden solicitar el análisis para el VIH sin ningún pedido médico para facilitar cuanto antes el diagnóstico. Además señaló que «siempre es oportuno hacerse un exámen o un test rápido. Es importante que el médico siempre lo ofrezca. En el médico siempre debe estar el hablar con el paciente y descartar cualquier tipo de patología. Si un profesional lo explica bien lo que está haciendo es anticiparse a la enfermedad».

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, informó que diversos hospitales de la provincia realizarán charlas y testeos rápidos, por lo que invitó a la población a sumarse.

SPM-EP