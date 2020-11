Una joven denuncia haber sufrido acoso callejero mientras ingresaba a su edificio del barrio El Palomar

Este fin de semana una joven posadeña dio a conocer a través de las redes sociales un episodio de acoso callejero que vivió cuando intentaba ingresar a su domicilio. El hecho ocurrió en el barrio El Palomar de Posadas y gracias a las cámaras de seguridad se pudo registrar como un hombre intentó ingresar a su edificio.

“No me queda otra que recurrir a este medio, ya que como sabemos estas situaciones suelen quedar en la nada. Lo hago por mi, porque quede expuesta al lugar en el que vivo, y por nosotras, para que nos cuidemos entre todas”, comienza diciendo el relato de Nicole Weyreuter acompañado de los videos que muestran las situación que vivió.

El pasado sábado 28 de noviembre, alrededor de las 18:45 Nicole sufrió una situación de acoso callejero, del cual agradece que no pasó a mayores por la forma en la que logró reaccionar. El hecho ocurrió en el barrio El Palomar, un lugar que en los últimos años registro varios casos de acoso callejero y violencia de género.

“Un hombre de entre 30 o 40 años me seguía, cuando logra ver donde entro y después de verificar que no habían testigos, decide arrinconarme en la puerta de entrada de mi edificio asegurándose que iba a entrar conmigo. Como sabía que no había nadie y pedir ayuda no era opción, opté por tratarlo de la mejor manera y dejarlo pasar. Cuando me aseguro que estamos a una larga distancia y él ya adentro, decido salir a la vereda nuevamente y agarrar el celular, ante lo cual el reacciona muy confundido y finalmente decide salir”, relató Nicole.



Esta secuencia se puede ver gracias a las cámaras de seguridad del edificio en donde vive. “Por suerte están las cámaras con las que logro dar veracidad al hecho, porque sino se interpretaría como una simple paranoia de mujeres”, expresó.

Lo cierto es que las imágenes del video dejan ver cómo el hombre espera que Nicole ingrese al hall del edificio, camina unos pasos mirando hacia los costados, como verificando que no haya testigos e ingresa. Unos segundos después Nicole sale hacia la vereda nuevamente y al hombre se lo ve confuso utilizando el celular, para luego salir nuevamente hacia la calle. Si Nicole no hubiera reaccionado como lo hizo, quizás la historia era otra.

“Todo esto fue plasmado en una exposición policial, donde al momento de recurrir a la comisaría también mis amigas y yo recibimos comentarios inapropiados por parte del personal policial, lo cual me hace pensar realmente ¿Quién nos cuida?. Ya hice todo lo que esta a mi alcance, dejo mi perfil público para que lo puedan compartir. De igual manera no nos queda otra que rogar tener suerte y poder llegar siempre a salvo a nuestro destino, porque esto nos toca. No es el horario, ni tampoco la ropa, son estos enfermos con los que tenemos que convivir. No nos queda otra que estar alertas, siempre. Cuídense, cuidémonos”, finalizó Nicole en su posteo de Instagram.

