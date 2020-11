“No sé dónde me pude haber contagiado, hay que cuidarse porque esto es un virus silencioso”, contó Rudito Bundziak, piloto misionero

Rudito Bundziak, piloto misionero no corre este fin de semana en la octava fecha del TC Mouras, que se disputa en el Autódromo de La Plata, debido a que dio dos veces positivos para el virus Sars Cov 2. “Una lastima, no se donde me pude haber contagiado, siempre cumpli con todos los protocolos”, mencionó el oriundo de Puerto Iguazú.

El jueves, antes de ingresar al autódromo, el misionero se realizó el hisopado correspondiente y arrojó positivo, ante la duda, el piloto de Iguazú se realizó una contraprueba en una clínica privada que también dio positivo. “Estaba sorprendido, la verdad que cumplí los protocolos todo el tiempo, pero el virus es así, es silencioso y afecta”, relató.

En esa línea, el piloto misionero manifestó que está en “perfecto estado de salud” y que está indagando dónde se pudo haber contagiado ya que ninguno de sus contactos tuvo o tiene la enfermedad. “No tengo ningun síntoma, estoy bien de salud. Un poco molesto por no poder correr este fin de semana”, dijo Bundziak.

«Una lástima porque teníamos chances de entrar a la Copa por los tres de último minuto. La verdad es que no se como me contagie, segui todos los cuidados, pero bueno está visto que en este contexto epidemiológico a cualquiera le puede pasar. Yo estoy bien, totalmente asintomático vamos a seguir las recomendaciones de los doctores y esperemos volver pronto a las pistas», explicó Bundziak.

“No tengo la más pálida idea donde me contagie, no se que paso, me venia cuidando muy bien. No me junte con gente que no conozco, hice todo lo que venía haciendo normalmente y con los mismos cuidados”, siguió contando el piloto.

Por otro lado, el misionero manifestó a la población que “hay que cuidarse, esto es un virus que no sabes cuando te puede agarrar. Hay que cumplir con las medidas sanitarias para las familias. La próxima tendré mucho más precaución”, concluyó.

