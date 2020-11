Con plantel completo, Oberá Tenis Club entrena pensando en el retorno de la Liga Nacional

Anthony Kent, Miguel Ferreyra y Gonzalo Sabotke volvieron a estar a la par del plantel de Oberá Tenis Club pensando en la vuelta a la Liga Nacional. El norteameircano Kent y el Jefe de equipo Ferreyra habían arrojado positivo para covid-19 y luego de los testeos que dieron negativo volvieron a la cancha.

El celeste de Oberá continúa entrenando pensando en mejorar su performance en la actual liga nacional de básquet, donde hasta el momento disputó ocho partidos, ganó dos y perdió seis. Ahora, el elenco de Leo Hiriart tendrá nuevamente la presencia del extranjero Anthony Kent, quien no estuvo en el último partido ante Quimsa.

Oberá Tenis Club con plantel completo

Luego de la ventana FIBA, donde la Selección Argentina se impuso en los dos partidos, será el momento de retorno de la máxima categoría del básquet nacional. Mientras tanto, el plantel dirigido por Hiriart continúa entrenando en la cancha de Ferrocarril Oeste.

Rodrigo Sánchez, se encuentra entrenando a la par de sus compañeros, superando la lesión en el sóleo de la pierna derecha. Continuando con trabajos kinesiológicos complementarios. Por su parte, Enzo Ruiz aún no cuenta con el alta definitiva; pese a ello es parte de los entrenamientos, realizando trabajos diferenciados y complementando con kinesiología.

Además, Juan Ignacio Rodríguez Suppi fue operado hace varios días, continúa junto al equipo en el hotel Howard Johnson. La semana entrante, visitará nuevamente al médico que lo operó para evaluarlo, quitarle los puntos y analizar los pasos a seguir para su recuperación.

Por otro lado, desde la AdC también se analiza la posibilidad de de suspender los descensos de esta temporada y eso traería un poco de tranquilidad al equipo misionero. En las últimas horas, Gerardo Montenegro señaló “jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna”.

De concretarse esto, Oberá Tenis Club podrá jugar los encuentros que le quedan un poco “más tranquilo” ya que es su primera temporada en la máxima categoría del básquet nacional y juega con cierta timidez a no perder y algunas veces termina perdiendo igual. En caso de que la solicitud de Montenegro no llegue a buen puerto, el celeste deberá sumar para no tener problemas con el descenso.

En la Conferencia Norte, el celeste de la Capital del Monte se ubica noveno con ocho partidos jugados, dos ganados y seis perdidos que da un promedio de 25,0. Abajo, en la última colocación de la tabla, Comunicaciones de Mercedes perdió los ocho partidos que disputó dando un promedio de 0,0.

#Deportes Dieron negativos los resultados de los hisopados en Oberá Tenis Club y Tanskley Efianayi fue cortado @OberaTenisClub https://t.co/y68mLkChlb pic.twitter.com/DLIddNaWAP — misionesonline.net (@misionesonline) November 27, 2020

AR-EP