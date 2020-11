Coronavirus: Misiones recibirá 250 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V y la logística para la vacunación está en marcha

Las primeras 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegarán en diciembre y el resto en enero, según lo anunciado por el presidente Alberto Fernández. Misiones recibirá 250 mil dosis en la primera etapa y será para el personal de salud, de seguridad, docentes, mayores de 60 años y quienes tengan afecciones preexistentes de enfermarse gravemente por el virus que causa el COVID-19.

Jorge Gutiérrez- Santa María de las Misiones

Ante este anuncio nacional, el gobierno de Misiones comenzó con la planificación estratégica y logística para recibir 250 mil dosis de la vacuna y comenzar a vacunar a la población de riesgo y al personal esencial.

“Esto va a ser muy complejo pero el armado que está haciendo la provincia en cuanto a las 250 mil vacunas que solicitó el gobernador Oscar Herrar Ahuad y las que confirmó el gobierno, están en marcha”, indicó Jorge Gutiérrez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

La cadena de frío es fundamental para mantener el buen estado de cada dosis de vacuna y por eso el Gobierno de Misiones comenzó con los preparativos para adquirir los freezers necesarios que mantendrá la temperatura de refrigeración necesaria.

“Estamos en la compra de los freezers necesarios para mantener las vacunas en el lugar donde se van a recibir y vamos a subir equipos electrógenos a camionetas con los freezers para ir a los distintos lugares porque no tiene que perderse ni una sola vacuna”, explicó en declaraciones a Radio Santa María de las Misiones.

Para mantener el frío de esta vacuna se pueden usar los freezers comerciales ya que necesita estar a una temperatura de menos 18 grados centígrados.

“Se hizo un cálculo y maso menos hasta 30 minutos puede aguantar bajando de menos 20 a menos 18 grados en la medida que uno va abriendo las puertas. Nos preocupaba si al abrir el freezer se calentaba el interior pero aparentemente con los freezers funcionando todo el tiempo no tendríamos problemas y en general no planteamos otro tipo de movilización, todo va a tener que ser con frezeer”, explicó Jorge Gutiérrez.

“Mantenida la cadena de frío podemos estar el tiempo que sea necesario, pero la cuestión de porqué tiene que ser rápido es que si son 50 mil vacunas es el 20% de la cantidad total y tenemos que rápidamente vacunar para que venga el resto, pero una vez que tenemos instalados los frezzer no tendremos problema de tiempo”, aseguró.

Lo que se sabe de la vacuna rusa Sputnik V

Según un comunicado publicado por los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V, los resultados preliminares de la última fase de pruebas clínicas de la misma sugieren que tiene una efectividad del 92%.

La estimación se basa en datos preliminares de un ensayo clínico de Fase III en el que participan 40.000 voluntarios, de los cuales 16.000 ya han recibido las dos dosis que conforman la vacuna.

“No tuvimos tiempo de evaluar pero en general se estima que por lo menos la inmunidad puede durar un año y, en general es como todas las vacunas más o menos a los 20 días comienza a levantar los anticuerpos y uno tendrá la protección”, comentó el director de epidemiología de la provincia de Misiones.

La llegada de la vacuna representa un gran avance en la lucha contra una enfermedad que tiene al mundo hace casi un año en vilo, pero la vida que se conocía antes de marzo de este año podría tardar en regresar.

“Vamos a tener que seguir cuidándonos, usan el barbijo, con el distanciamiento, la higiene de manos porque esto es una herramienta para un porcentaje de la población que se va a vacunar pero no se terminó el coronavirus. No va a ser así, vamos a tener una herramienta que no tuvimos hasta ahora para afrontar esta situación”, explicó.

Cómo será el proceso de vacunación en Misiones

Según las proyecciones del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el total de la población en Misiones es de 1.287.481 distribuida en 77 municipios. Este número representa un gran desafío para el gobierno de Misiones, el Ministerio de Salud Pública y las demás instituciones que se abocaron en vacunar a todos los misioneros y misioneras.

“Hay una logística compleja que va a ser extendida en toda la provincia así que cada lugar tiene que estar pensado para asegurar que podamos llevar la vacuna”, adelantó Jorge Gutiérrez.



“Tenemos registrados 996 vacunadores y podemos sumar el 20% que no están matriculados pero podrían vacunarse tranquilamente. Ahora estamos visitando los distintos lugares para capacitarnos y ver el grado de experiencia y capacidad para cerrar esa cuestión”, explicó el director de epidemiología de la provincia.

Además de la figura de los vacunadores, la colaboración del Ejército Argentino será indispensable para llegar con las dosis de vacunas a cada rincón de Misiones. “El ejército va a ser muy importante en distintas cuestiones y ya ofrecieron su colaboración para el traslado y la logística a lugares donde no se podría llegar”, indicó.

“Esto no es una vacación terreno porque con la temperatura que tiene que guardar la vacuna tiene que ir a lugares específicos que en principio son hospitales y después de acuerdo a las garantías de cada lugar podrá ser un polideportivo donde se reúna a la gente con la tranquilidad de que podrá entrar el camión y estarán los frezeers encendido por 48 horas antes”, explicó.

La vacuna va a ser gratuita y no es obligatoria, pero desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones hacen hincapié en que vacunarse representa un derecho como ciudadano. Las primeras dosis de vacunas serán para el personal de seguridad, de salud, mayor de 60 años, para quienes tienen alguna patología que los convierta en población de riesgo por covid y también los docentes.

