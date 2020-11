Uruguay: preocupa la salud del expresidente Tabaré Vázquez tras sufrir una recaída

El ex presidente del vecino país lucha contra un cáncer de pulmón y su estado de salud es delicado. Así lo informó la prensa del país vecino, citando a fuentes cercanas al ex mandatario del Frente Amplio. El ex mandatario, de 80 años, se encuentra en internación domiciliaria en su casa de montevideo, rodeado de su familia.

Tabaré Vázquez, dos veces presidente (2005-2010 y 2015-2020) había anunciado el 20 de agosto la extirpación en su pulmón derecho y luego de unos estudios, el primer presidente de izquierda de la historia de Uruguay finalizó con éxito el tratamiento para frenar el avance de la enfermedad.

Sin embargo, el ex mandatario habría recaído en otras oportunidades y la última pocos días antes de las elecciones municipales en Uruguay, hace dos meses. Desde el fin de su mandato, se mantuvo muy activo en las cuestiones políticas del país, en particular en la interna del Frente Amplio.

«La ciencia permite que el cáncer sea una de las enfermedades que más se cura», afirmó meses más tarde el mandatario, oncólogo de profesión, tras manifestar el deseo de «poder ponerle la banda presidencial al próximo presidente», lo que hizo el 1º de marzo de este año al pasarle el mando a Luis Lacalle Pou.

Vázquez tenía previsto aparecer publicamente el siguiente lunes en el acto en el que el Club Atlético Progreso le pondrá el nombre de Vázquez a la sala de teatro de la institución. El dirigente político fue presidente de la institución entre 1979 y 1989. La idea era estar en el acto en forma remota, mientras que asistirían sus hijos y nietos.

