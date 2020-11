Posadas se suma a la movilización nacional en contra de la Ley del Aborto Legal que se trataría el próximo martes en el Congreso

Este sábado se realizaran marchas y caravanas en todo el país, para expresar su rechazo al proyecto de Ley del Aborto Legal enviado por el Gobierno al Congreso y que se trataría en comisión a partir del martes que viene. En Posadas, la convocatoria está organizada para las 16.30 horas e iniciará en el Brete.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío del proyecto de legalización del aborto, las voces Pro Vida del país comenzaron a levantarse y a organizarse para manifestarse en contra de este proyecto. Es por eso que este sábado 28 de noviembre se realizará en todo el país y en Posadas una movilización para rechazar esta iniciativa.

“Esta manifestación es algo importantísimo y Posadas no se tiene que quedar atrás, nos debemos manifestar públicamente porque no nos pueden seguir callando leyes. Esta manifestación tiene que darse porque es importante que nos manifestemos y tomar conciencia públicamente y personalmente de esta convicción, que toda vida es digna y vale. Creo que es un tiempo para que en Posadas nos juguemos en favor a la vida”, expresó el padre Miguel Ángel Moura, párroco de la Iglesia San Antonio en declaraciones a Misiones Online.

En la ciudad de Posadas la convocatoria está prevista a las 16:30 que iniciará en el sector el Brete y se irán desplazando en vehículos particulares hasta la Plazoleta del Niño por Nacer, ubicada sobre Mitre y calle Buenos Aires.

Los organizadores de la marcha informaron que se realizará con «las medidas de prevención necesarias, con tapabocas y guardando distancia» entre los manifestantes, en el marco de la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Todos estamos llamados a cuidar toda vida, en toda circunstancia y especialmente a cuidar la más frágil, la vida pequeña, del niño que se está gestando en el seno de la madre. No se puede decir que es menos valiosa, toda vida es valiosa. No la puedo descartar, no puede haber una ley que descarte una vida”, concluyó el padre Miguel Moura.

SL-EP