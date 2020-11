Incendios en Misiones: conocé el testimonio de un voluntario que participó combatiendo los incendios en la Biósfera Yabotí 

Bomberos voluntarios, la Policía de Misiones y la ciudadanía en general se unió a combatir los diversos focos de incendios en Misiones. Esta la historia de un empresario, voluntario y vecino de El Soberbio, Juan Pablo Ramírez quien compartió la ardua labor de los bomberos y contó en primera persona los desafíos que enfrentaron.

Juan Pablo Ramírez voluntario y vecino de El Soberbio contó en primera persona su participación en los trabajos realizados sobre la Ruta Costanera 2, uno de los 3 focos de importancia en la Biosfera Yabotí.

«En este caso quise ayudar, y ver en primera persona el trabajo que realizan para tener una dimensión del valor que se tiene que tener, poder ver las falencias que existen y que hacen que el trabajo se dificulte o agrave ,claro me habían asignado en tareas donde no implicaba un riesgo para mi integridad, fue una experiencia única, que siempre voy a recordar».

Ramírez resaltó la solidaridad de las diferentes organizaciones y ciudadanos. «Pude ver como el ser humano es unido, generoso, solidario, en situaciones extremas los rangos ni las clases sociales existen, todos buscaban un solo propósito que no se prendiera fuego la Selva , la producción y casas de vecinos».

Señaló que participaron en total más de 90 personas entre Bomberos Voluntarios de El Soberbio, de Iguazú, Andresito, Monte Carlos, San Vicente, Dos de Mayo y otras localidades como así también fuerzas de seguridad provinciales, Guardaparques Provinciales de la juridicción Moconá, Ecología, Personal Sanitario, Personal de Previsión Social y vecinos se unieron con el objetivo de proteger la Biósfera Yabotí.

Resaltó que muchos cambios no se hubiesen logrado sin el apoyo de la comunidad. «Fueron muy generosos donando insumos necesarios para alimentarse e hidratarse. Existía una base donde preparaban la comida (Personal de Previsión Social) y el personal de sanidad del Hospital de El Soberbio con un consultorio móvil».

Contó que el agua se extraía del arroyo con coches bombas, para así poder abastecer mochilas hidrantes y demás, «muchísimas veces se carecía de elementos indispensables y simples como motosierras por ejemplo, es por eso que el labor y entrega de todas estos héroes es de poner la piel de gallina y emocionar, porque trabajan con tanta entrega que uno se contagia y el ambiente siempre es positivo cuando se está trabajando más allá de estar combatiendo llamas a altas temperaturas».

«Ellos fueron protagonistas del primer incendio en la Biosfera Yabotí , esto significa que nuestra Selva ya no está tan húmeda como antes, las sequías van a ser mas constantes, arroyos que antes no se secaban ahora se están secando, queda en cada uno de nosotros tener la conciencia de querer poner su granito de arena para que está situación no vuelva a ocurrir y así saber que nuestros descendientes puedan disfrutar de esta hermosa biodiversidad, esta hermosa provincia que es el pulmón de Argentina».