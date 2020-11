Análisis Semanal: La caótica despedida al genio de la desmesura

La muerte de Maradona sacudió a todo el mundo pero en Argentina fue un terremoto. El ídolo más venerado, el ícono de la desmesura en todos los sentidos posibles dejó el plano terrenal pero su figura, legendaria a escala global, trascenderá generaciones. Evidencia de ello dejaron las tapas de los diarios de todo el mundo y las redes sociales que recogieron sentidas muestras de dolor desde prácticamente todos los lugares del planeta.

En Argentina, la despedida al genial artista de la pelota fue otra muestra de la irremediable tendencia al desborde que caracteriza a nuestra sociedad, rasgo maradoniano que nos atraviesa.

Hinchas del fútbol vestidos con camisetas antagónicas e incluso personas que se confesaban ajenas al deporte más lindo del mundo olvidaron por un rato sus diferencias, se confundieron en largos abrazos y dejaron testimonios que conmovieron al mundo. Pero el descontrol no tardó en aparecer, potenciado por la imprevisión dirigencial, y el funeral terminó en una batalla campal seguida por un cruce de facturas entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.

La gente reunida en masa y amparada en un inexplicable recreo del distanciamiento social pandémico, volvió a dar muestras de incapacidad para compartir momentos de felicidad o de tristeza sin causar desmanes. Las autoridades no supieron organizar, no consiguieron disuadir y terminaron reprimiendo, como suele ocurrir, de manera desorganizada y desmedida.

El operativo represivo fue ejecutado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y cuestionado por el Gobierno nacional incluso mientras se estaba desarrollando, al punto que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación terminó presentado una denuncia penal contra la fuerza del gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, cuestionó la denuncia y aseguró que el operativo había sido solicitado por el Gobierno nacional: “nos pidieron que cortáramos la fila a la altura de 9 de Julio y Avenida de Mayo, y fue lo que se hizo, pero aparecieron violentos, y ese es nuestro límite, porque siempre vamos defender a la mayoría de los ciudadanos que iban a despedir a su ídolo”, declaró a una radio de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a desmentir lo dicho por Santilli. “Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle órdenes a la Policía de la Ciudad. No tenemos jurisdicción, no se puede”, aseveró.

Mientras voceros de los gobiernos nacional y porteño se pasaban la pelota sin mucha delicadeza, no faltaron oportunistas que buscaron sacarle rédito personal a la tragedia.

En los sitios de venta online se multiplicaron camisetas supuestamente firmadas por el ídolo caído que eran ofertadas a precios estrambóticos, figurillas del espectáculo salieron a pedir cámara para contar incomprobables anécdotas a moco tendido y hasta un grupo de imbéciles se aprovechó del estado de indefensión de Maradona para tomarse fotografías junto al cuerpo inerte del futbolista más grande la historia.

Pero aún entre tanta tristeza, mezquindades y violencia, la muerte del número 10 sirvió para recordar que los argentinos también podemos ser desmesurados en la genialidad, en el talento, tanto como para llevar a un simple mortal desde el barro de Villa Fiorito a la cima del mundo y a la gloria eterna.

Larreta contra el Central

En otro capítulo de los cruces entre Nación y la CABA, el Gobierno porteño le devolvió el golpe a su par nacional por la quita de recursos de la coparticipación. Rodríguez Larreta pretende aplicar un impuesto sobre los intereses que reportan las Leliqs y los Pases, que son operaciones de corto plazo mediante las cuales el Central les paga a los bancos por “inmovilizar” dinero.

Desde el Gobierno encendieron las alertas porque entienden que la aplicación de un impuesto sobre esos instrumentos aplicados en la jurisdicción en la que se localizan las casas matrices de los bancos, distorsionaría la capacidad del Banco Central de hacer política monetaria.

La tasa de interés es una herramienta medular mediante la cual el BCRA puede regular la circulación de dinero al incentivar el ahorro o el consumo. La aplicación de un impuesto sobre los réditos que otorgan esas tasas, obligaría a la autoridad monetaria a compensar a los bancos con intereses más altos cuando necesite inmovilizar -o esterilizar, como gustan decir los economistas- dinero para enfriar la dinámica inflacionaria.

Atento a esto, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le envió una carta a Rodríguez Larreta en la que le solicitó que se abstuviera de aplicar el tributo.

“Me encuentro en la necesidad de solicitarle tenga a bien arbitrar las medidas necesarias a fin de evitar que se efectivicen acciones de carácter tributario que distorsionan las políticas que lleva adelante el Banco Central, mediante la implementación de los instrumentos que se encuentran legalmente previstos con la finalidad de lograr la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, que, conforme el artículo 3 de su Carta Orgánica, se erigen como premisas básicas de sus funciones y finalidad”, señala un párrafo de la poco amistosa epístola.

Desde el Gobierno porteño se encargaron de dejar en claro que seguirían adelante, afirmaron que no pretenden crear un nuevo impuesto sino eliminar la exención de un impuesto vigente y que provincias como Tucumán y Córdoba aplican la misma política sin que eso merezca cuestionamientos por parte del Central.

Cuestión de mayorías

El Senado le dio media sanción al proyecto de ley de Ministerio Público Fiscal, que entre otras cuestiones pretende que se pueda designar al Procurador General de la Nación y al Defensor General con mayoría simple de la Cámara alta y no con el acuerdo de dos tercios de ese cuerpo.

También establece que el Procurador o Procuradora General de la Nación durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.

De convertirse en ley, le daría al Ejecutivo la posibilidad de designar Procurador y Defensor General sin necesidad de acordar con la oposición. Además, el hecho de ponerle un límite de 5 años al mandato del Procurador –que hasta ahora es un cargo vitalicio- le otorgaría a cada presidente, salvo que asumieran con un Procurador recientemente designado, la posibilidad de proponer a su propio candidato en algún momento de su gestión.

Signos positivos en economía

El dólar volvió a darle respiro al ministro de Economía Martín Guzmán. La cotización paralela de la divisa cayó el viernes por sexta jornada consecutiva en cuevas de la city porteña por una caída en la demanda, lo que llevó al blue a acumular una baja de 16 pesos en dos semanas para ubicarse en la marca de los 156 pesos el viernes.

La brecha con el tipo de cambio oficial, que llegó a ser de 150% en octubre, ahora está apenas por encima del 92%, el nivel más bajo desde el 10 de noviembre.

Por otra parte, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) arrojó en septiembre una caída interanual de 6,9%. A pesar del signo negativo de la variación, el dato conocido en los últimos días fue interpretado como un índice positivo por los analistas.

Para entender qué puede tener de positiva una caída de 6,9% hay que tener en cuenta que el mismo indicador acumuló una baja de 11,9% en los primeros nueve meses del año y que en agosto registró una baja de 11,8%. Al poner en contexto la situación, la retracción de 6,9% de septiembre marca una reducción a la mitad de la tasa de caída de la actividad.

Además si se compara con agosto, el indicador de septiembre representó un incremento de 1,9%, lo que está demostrando un atisbo de recuperación de la economía. Hasta ahora nada para festejar, pero todo indica que lo peor ya pasó, siempre y cuando ninguna variable salga de control.

El sueño de las Cataratas para Misiones

Con el turismo sufriendo las limitaciones impuestas por la pandemia, restricciones que se sienten con mayor dureza en los destinos con capacidad de atraer al visitante internacional, como Cataratas, desde el Gobierno provincial vuelven a poner sobre el tapete la discusión de la jurisdicción sobre una de las siete maravillas naturales del mundo. La declarada vocación federalista del gobierno de Alberto Fernández, refuerza la expectativa de, esta vez sí, conseguir una reivindicación tan justa como demorada para Misiones.

Errores de un pasado bastante lejano llevaron a que el área en el que se encuentran las Cataratas del Iguazú fuera cedida a la Nación, que hoy se queda con la parte del león de los recursos que deja la administración del área natural protegida más rentable del país.

Misiones asumió la administración del resto de las superficies naturales protegidas de su territorio, casi un millón de hectáreas, que al no albergar un atractivo turístico de la magnitud de las Cataratas, no generan rédito económico, por el contrario, demandan una cuantiosa inversión.

El Gobierno provincial de la renovación viene analizando desde hace muchos años la cuestión, buscando la manera de lograr que las Cataratas del Iguazú, tan misioneras como la selva y el Gualambao, estén bajo la jurisdicción que corresponde.

Más allá de los argumentos de “justicia histórica” que puedan esgrimirse a favor de la provincialización de Cataratas, el planteo tiene un respaldo legal plasmado en el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece taxativamente que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Ese artículo de la Constitución permitió a las provincias petroleras conservar para sí el dominio sobre los recursos hidrocarburíferos en su territorio y con ello garantizarse cuantiosas regalías por la explotación de los mismos. Pero caprichosamente no ocurre lo mismo con el dominio de otro recurso natural que también se explota comercialmente, aunque de un modo sustentable, como Cataratas.

Además (como recordó la abogada especialista en derecho ambiental Ruth Duarte Ortellado en un artículo publicado por Misiones Online) en base a la legislación nacional y de acuerdo a los Tratados Internacionales firmados sobre límites, el dominio sobre los ríos, tanto nacionales como internacionales ̶ como es el caso de Misiones que cuenta con tres ríos limítrofes ̶ pertenece a las provincias rivereñas. La única jurisdicción sobre los ríos que los estados provinciales cedieron a la Nación, fue la de efectuar controles de transporte de mercaderías y de personas (Aduana y Migraciones).

Más allá de lo que indica la letra de la Constitución y el corpus de leyes, está la cuestión del compromiso con el cuidado del medio ambiente, algo que está en el ADN del misionero y opera como un argumento más a favor de la provincialización de Cataratas. Los misioneros han dado sobradas muestras de que tienen capacidad y mucho interés por cuidar el bosque, la selva, la naturaleza y los recursos naturales, poniendo recursos, obras, decisiones y tiempo, que otras provincias y los países vecinos no ponen para su hábitat natural.

La reciente decisión, innovadora en el continente, de crear la Secretaría de Cambio Climático y ser la primera provincia que se adelantó a tener ésta visión y darle carácter institucional y gubernamental a una problemática que se instala cada vez más fuerte en todo el mundo refuerza el compromiso de la provincia con el medio ambiente.

El combate denodado de los cientos de focos de incendios que se produjeron durante la última semana en distintos puntos de la geografía misionera dejó una nueva evidencia del compromiso de los habitantes de esa tierra con la defensa de sus recursos naturales. El soporte de recursos del Gobierno provincial y la heroica acción de los bomberos evitaron que se produjera una tragedia ambiental de mayores proporciones.

La posibilidad de provincializar Cataratas le daría al Gobierno nacional una oportunidad histórica de llevar a la práctica los conceptos de federalismo y de respeto por la Constitución que pregona el presidente Alberto Fernández. De una vez por todas hacer ley pareja y que efectivamente se cumpla aquello de que los recursos naturales pertenecen a las provincias.

El virus no descansa

Las imágenes del caos multitudinario que generaron los funerales de Maradona en Buenos Aires dejan una peligrosa evidencia que indica que para una buena parte de la población, al menos de esa ciudad, el coronavirus sería un problema superado.

Los números de contagios, no solo del país sino del mundo, desmienten de plano esa interpretación y plantean la necesidad de redoblar los esfuerzos para no perder todo lo ganado durante los últimos ocho meses.

Con esa convicción, el gobierno de Misiones viene insistiendo en no disminuir los cuidados y preparó una estrategia para minimizar los riesgos durante las vacaciones. El objetivo central será promocionar el turismo interno, mediante programas como el Ahora Turismo e inversiones orientadas a mejorar la oferta turística provincial de playas, saltos y cascadas.

Que las fronteras continúen cerradas, es otro elemento fundamental para que Misiones siga siendo una provincia con estatus sanitario privilegiado a pesar de estar rodeada de ciudades en países vecinos que cuentan sus contagios por decenas de miles.

Con el mismo objetivo de no bajar la guardia en el control del virus sin que ello implique paralizar actividades, se llevó adelante el operativo de vuelta a clases para los últimos años de los niveles primario y secundario.

A pesar de dudas planteadas desde algunos sectores, los resultados demostraron que el enfoque adoptado fue el correcto y el trabajo se ha desarrollado en forma exitosa. Los alumnos que concurrieron en todos los colegios lo hicieron con barbijo, respetando la distancia social, lo mismo en los colectivos, con lo cual se transmite tranquilidad a sus familias y al resto de la comunidad educativa. Paso a paso, igual que con la economía y con el turismo, las actividades van tomando el rumbo a su normalidad.

Economía del conocimiento

La Provincia dio esta semana un nuevo paso para avanzar hacia el desarrollo de economías basadas en el conocimiento. El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, recorrió junto al Gobernador Oscar Herrera Ahuad el Polo TIC y la fábrica FanIOT, en el Parque Industrial y las escuelas de Innovación y Robótica, la Biofábrica y el Silicon Misiones.

El titular del CFI firmó convenios para financiar la apertura de espacios maker en todas las localidades y en los espacios de primera infancia para enseñar robótica desde los 3 años.

“Esta economía del conocimiento que se pone en marcha, en una Argentina en un momento difícil, pero que tiene un desafío enorme de aquí al futuro y para Misiones es una de esas plataformas más importantes en la transformación en los tiempos modernos. Estamos dando pasos importantes con la Escuela de Robótica, con la Escuela de Innovación, con el Polo Tic y ahora con la incorporación del Silicon Misiones que es una realidad y ya lo llevamos adelante”, resaltó Herrera Ahuad.

La apuesta de la Provincia a desarrollar las economías basadas en conocimiento representa no solo una oportunidad para profesionales, emprendedores y empresarios, sino también que terminó conformando un caldo de cultivo para el surgimiento de una nueva generación de funcionarios que le aportan nuevos aires a la administración provincial. Soledad Basualdo, Secretaria Legislativa de la Unidad de Gestión en TIC de la Cámara de Representantes; Sol Marín, subsecretaria de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación de la Provincia de Misiones, Solange Schelske, Directora de la Escuela de Robótica y Ramiro Aranda, director de la Escuela Secundaria de la Innovación, son algunas de las figuras que vienen ganando terreno con un perfil de sobriedad en el trabajo y el respaldo de sólidas formaciones técnicas.

RC-EP